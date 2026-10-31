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[SPOTLIGHT] Đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài cho 764.000 người

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[SPOTLIGHT] Đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài cho 764.000 người

Bộ Tài chính đề xuất xử lý nợ lệ phí môn bài cho 764.000 người nộp thuế, dự kiến áp dụng đến 30/6/2028 để gỡ vướng mã số thuế, không xóa nợ gốc.

Minh Quân - Hà Anh
#Bộ Tài chính #Lệ phí môn bài #Xóa nợ thuế #Mã số thuế #Người nộp thuế

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