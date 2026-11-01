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[SPOTLIGHT] Chung cư Hà Nội quý III hấp thụ 31%, giá vẫn 108 triệu đồng/m²

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[SPOTLIGHT] Chung cư Hà Nội quý III hấp thụ 31%, giá vẫn 108 triệu đồng/m²

Avison Young ghi nhận tỷ lệ hấp thụ căn hộ sơ cấp tại Hà Nội chỉ đạt 31% trong quý III, trong khi giá bán bình quân vẫn ở mức 108 triệu đồng/m².

Minh Quân - Hà Anh
#Chung cư Hà Nội #Thị trường bất động sản #Tỷ lệ hấp thụ căn hộ #Giá căn hộ #Avison Young

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