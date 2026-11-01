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[SPOTLIGHT] Chính phủ thúc chọn tư vấn quốc tế cho đường sắt Bắc Nam

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[SPOTLIGHT] Chính phủ thúc chọn tư vấn quốc tế cho đường sắt Bắc Nam

Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng sớm chọn tư vấn quốc tế cho tuyến đường sắt Bắc Nam dài 1.541 km, vốn hơn 67 tỷ USD, dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Minh Quân - Hà Anh
#Đường sắt Bắc Nam #Tư vấn quốc tế #Đường sắt tốc độ cao #Đầu tư hạ tầng giao thông #Bộ Xây dựng

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