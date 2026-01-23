Hà Nội

Bò đực có 6 chân ở Thanh Hóa và loạt động vật 'dị' từng ghi nhận ở Việt Nam

Giải mã

Bò đực có 6 chân ở Thanh Hóa và loạt động vật 'dị' từng ghi nhận ở Việt Nam

Bò đực 8 tháng tuổi có 6 chân, con trâu có cặp sừng hình chữ "O"... là những động vật "độc, dị" ở Việt Nam được nhiều người biết đến và quan tâm.

Tâm Anh (TH)
Mới đây, nhiều người bất ngờ, thích thú khi nhìn thấy hình ảnh một con bò đực 8 tháng tuổi nhưng có tới 6 chân. Con vật này thuộc sở hữu của anh Nguyễn Hữu Linh (SN 1996, trú thôn Hải Sơn, xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa). Ảnh: Tiền phong.
Theo anh Linh, con bò nặng gần 300 kg, gây chú ý khi ngoài 4 chân chính thì có thêm 2 chân phụ mọc phía bên trái thân mình phía trước. Chiều dài cặp chân này gần tương đương các chân chính còn lại. Con bò trên được anh mua từ một hộ dân ở xã Hoằng Lộc. Ảnh: Tiền phong.
Trước đó, gia đình ông Võ Trương (trú thôn Trung Chánh, xã Tam Mỹ, TP Đà Nẵng) nuôi một con trâu có cặp sừng vòng ra hai bên tai, phía sau mắt rồi cong dần xuống hàm dưới. Vì vậy, con trâu của gia đình ông Trương có cặp sừng giống chữ “O” độc đáo. Ảnh: Công an Đà Nẵng.
Tháng 2/2025, gia đình anh Nguyễn Thành Mậu (SN 1988) ở thôn Bảo Trung, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh gây chú ý khi nuôi con hươu độc lạ có đến 3 sừng, 6 nhánh. Theo gia đình, con hươu này đã nuôi được 5 năm và đây là lần đầu tiên mọc 3 đế nhung riêng biệt, phát triển tốt và cho ra 3 sừng, 6 nhánh lộc. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.
Dự kiến đầu tháng 3, gia đình Nguyễn Thành Mậu tiến hành thu hoạch lộc nhung. Đây là trường hợp hy hữu vì mỗi con hươu bình thường chỉ có 2 sừng mọc lên từ 2 đế với 4 nhánh lộc nhung. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.
Năm 2024, anh Bùi Minh Tuấn (SN 1979, trú tại xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) nhận được sự quan tâm lớn của công chúng khi là chủ nhân của con bò đực có 6 chân và 2 cái đuôi. Gia đình anh đã nuôi con bò đó được hơn 5 năm và đang phát triển bình thường và béo tốt. Ảnh: Báo Văn hóa.
Anh Tuấn chia sẻ đã mua con bò "đặc biệt" trên từ một người họ hàng trong làng. Khi mua, con bò gần 20 tháng tuổi và nặng khoảng 200 kg. Nhiều người từng hỏi mua con bò nhưng gia đình anh Tuấn không bán. Ảnh: Báo Văn hóa.
Tháng 3/2019, gia đình ông Lê Sinh, ở thôn Lâm Đồng, xã Sơn Lâm (Hương Sơn) được nhiều người biết đến khi sở hữu con hươu đực hiếm có 3 cành nhung mọc lên từ 3 đế ở trên đầu. Trong số này, hai cành nhung mọc ở hai bên trong khi cành còn lại mọc gần giữa. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.
Theo ông Lê Sinh cho biết, sau khi tiến hành thu hoạch cắt nhung, 3 cành nhung hươu của con hươu đực hiếm trên được cân và nặng gần 1,8 kg. Chiều dài 2 cành nhung lớn khoảng 30 cm trong khi cành nhung ở giữa nhỏ hơn khoảng 20 cm. Đường kính nhung ở điểm to nhất khoảng 5 cm. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
