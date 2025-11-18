Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Rút tiền bằng mã QR tại ATM khác ngân hàng

Số hóa

Rút tiền bằng mã QR tại ATM khác ngân hàng

Từ tháng 8/2023, người dùng Việt Nam có thể rút tiền bằng mã QR tại ATM liên ngân hàng qua VietQRCash.

Thiên Trang (TH)
Rút tiền không cần thẻ đang trở thành xu hướng tiện lợi và an toàn trong giao dịch ngân hàng.
Rút tiền không cần thẻ đang trở thành xu hướng tiện lợi và an toàn trong giao dịch ngân hàng.
Người dùng chỉ cần tạo mã QR trên ứng dụng Mobile Banking để thực hiện rút tiền tại ATM.
Người dùng chỉ cần tạo mã QR trên ứng dụng Mobile Banking để thực hiện rút tiền tại ATM.
Quy trình gồm đăng nhập ứng dụng, tạo mã QR, quét tại ATM và nhận tiền ngay sau xác nhận.
Quy trình gồm đăng nhập ứng dụng, tạo mã QR, quét tại ATM và nhận tiền ngay sau xác nhận.
Từ ngày 7/8/2023, dịch vụ VietQRCash cho phép rút tiền bằng mã QR tại ATM khác ngân hàng.
Từ ngày 7/8/2023, dịch vụ VietQRCash cho phép rút tiền bằng mã QR tại ATM khác ngân hàng.
Các ATM thuộc mạng lưới NAPAS đã tích hợp tính năng này với phí và hạn mức tương tự thẻ NAPAS.
Các ATM thuộc mạng lưới NAPAS đã tích hợp tính năng này với phí và hạn mức tương tự thẻ NAPAS.
Dịch vụ giúp người dùng rút tiền nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp mà không cần mang thẻ.
Dịch vụ giúp người dùng rút tiền nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp mà không cần mang thẻ.
Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý có thể mất phí liên ngân hàng và phải đảm bảo kết nối mạng ổn định.
Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý có thể mất phí liên ngân hàng và phải đảm bảo kết nối mạng ổn định.
Để an toàn, nên kiểm tra kỹ thông tin giao dịch và bật xác thực bảo mật khi rút tiền bằng mã QR.
Để an toàn, nên kiểm tra kỹ thông tin giao dịch và bật xác thực bảo mật khi rút tiền bằng mã QR.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#rút tiền #mã QR #ATM #ngân hàng #VietQRCash #NAPAS

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT