Royal Enfield và Ducati Việt Nam chính thức "về chung một nhà"

Video: Trải nghiệm Royal Enfield Continental GT 650 Cafe Racer.

Ngày 14/11/2025 vừa qua, Royal Enfield, thương hiệu xe môtô khá nổi tiếng với các dòng xe cỡ trung (250cc–750cc), đã thông báo về việc Công ty TNHH Trâm Anh Motorsports (TAMS) sẽ làm đối tác phân phối chính thức tại Việt Nam, đây hiện cũng là nhà phân phối của thương hiệu xe Ducati.

Royal Enfield đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2017, và trong lần đổi nhà phân phối này, ông Manoj Gajarlawar, Giám đốc Kinh doanh Thị trường APAC, Royal Enfield, chia sẻ: “Royal Enfield đã chứng kiến một đà tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian gần đây tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chúng tôi đạt mức tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm trước cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 và một cột mốc toàn cầu là 1 triệu xe được bán ra".

"Tiếp nối đà tăng trưởng này, Việt Nam tiếp tục là một thị trường quan trọng đối với Royal Enfield. Chúng tôi tin rằng các dòng mô tô mới của chúng tôi sẽ lý tưởng để chinh phục những cảnh quan tuyệt đẹp của đất nước và mang đến cho khách hàng trải nghiệm lái xe khác biệt.”

Royal Enfield, ra đời năm 1901 tại thành phố Redditch, Vương quốc Anh, sở hữu di sản lịch sử 124 năm bền vững, bao gồm danh hiệu độc đáo là thương hiệu môtô lâu đời nhất thế giới còn duy trì sản xuất liên tục.

Đặc trưng của Royal Enfield là sự bền bỉ ổn định, phong cách cổ điển Anh Quốc kết hợp với độ tin cậy mạnh mẽ. Ngày nay, Royal Enfield là một trong những thương hiệu môtô phát triển nhanh nhất trên thế giới và là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu trong phân khúc xe môtô cỡ trung (250cc-750cc).

Các mẫu xe Royal Enfield hiện có tại Việt Nam bao gồm: Classic 350, Meteor 350, Scram 411, Himalayan, Interceptor 650, và Continental GT 650. Các mẫu xe này được phân loại dựa trên dung tích và kiểu dáng, từ xe cổ điển (Classic) đến xe địa hình (Himalayan) và xe thể thao (Interceptor, Continental GT).