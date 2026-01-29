Hà Nội

Rapper Phúc Du lần đầu công khai bạn đời gắn bó từ thuở học trò

Giải trí

Rapper Phúc Du lần đầu công khai bạn đời gắn bó từ thuở học trò

Rapper Phúc Du gây chú ý khi lần đầu chia sẻ hình ảnh bên bạn đời gắn bó từ thuở thiếu thời.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Phúc Du)
Đăng ảnh bên nửa kia từ khi cả hai còn là học sinh đến thời điểm hiện tại, Phúc Du viết: "7 năm chúng ta làm bạn, rồi 7 năm làm người thương. Hôm nay, đã đến lúc hai ta quay trở về làm bạn nhưng lần này là bạn đời".
Phúc Du và nửa kia từng là bạn học.
Theo Znews, Phúc Du và bạn gái tổ chức đám cưới riêng tư vào ngày 29/1.
Theo Tiền Phong, Phúc Du từng là sinh viên ngành Marketing, Đại học Kinh tế Quốc dân. Anh làm công việc văn phòng trước khi rẽ hướng sang con đường nghệ thuật.
Phúc Du gây ấn tượng với khả năng gieo vần, đảo chữ mượt mà đến mức người nghe phải thốt lên "khó thế cũng nghĩ ra được”.
Theo Vietnamnet, Phúc Du bắt đầu được khán giả quan tâm khi kết hợp với ca sĩ Bích Phương trong một số dự án, trong đó có MV Từ chối nhẹ nhàng thôi có 85 triệu lượt xem trên Youtube.
Phúc Du có nhiều sản phẩm thành công như MV Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì (31 triệu lượt xem), Replay trên con Guây (5,2 triệu lượt xem).
Phúc Du tham gia chương trình Anh trai say hi 2025. Ở sân chơi âm nhạc này, nam rapper phải dừng chân ngay trước thềm chung kết khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.
Nhìn lại hành trình ở Anh trai say hi 2025, Phúc Du cho biết, anh đã được làm tất cả những gì mà bản thân đặt ra như màu nhạc phong phú, sân khấu đầu tư, được làm đội trưởng. "Phúc đã thực sự hết mình và mãn nguyện với những gì mình đã làm", anh viết trên trang cá nhân.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Phúc Du)
