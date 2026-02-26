Hậu trường những nụ hôn trên màn ảnh của 'nam thần' Quốc Anh

Hà Nội

Từ nụ hôn khiến Văn Mai Hương đỏ mặt đến cảnh phải “bắc bục” vì lệch 31cm với Hoàng Hà, mỗi phân đoạn tình cảm của Quốc Anh đều có câu chuyện phía sau.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trong phim điện ảnh “Thỏ ơi” đang chiếu rạp, Quốc Anh có cảnh hôn với Văn Mai Hương. Chia sẻ trên báo Dân Việt, nữ ca sĩ cho biết đó là nụ hôn đầu tiên của cô trên màn ảnh. “Hôm quay có rất nhiều máy và ê-kíp đứng xung quanh, tôi ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Quốc Anh”, cô kể. Ảnh: FB Quốc Anh.
Phía Quốc Anh cho biết cảnh hôn được thực hiện khoảng 5 đúp cho các góc máy khác nhau. “Lúc đó chị Văn Mai Hương rất ngượng, đỏ bừng mặt lên... tôi thấy lại thành ra rất đáng yêu”, nam diễn viên chia sẻ. Ảnh: FB Văn Mai Hương.
Trước đó, sau vòng casting, chính Văn Mai Hương là người lựa chọn Quốc Anh. Cô tin rằng nhân vật Hải Lan sẽ yêu một người đàn ông cao lớn, điển trai nhưng vẫn giữ được nét chân thành, có phần ngây ngô – những điều mà Quốc Anh hội tụ. Ảnh: FB Văn Mai Hương.
Ở “Chúng ta của 8 năm sau”, thử thách lại nằm ở chiều cao. Quốc Anh vào vai Lâm, có chuyện tình đầu lãng mạn với Dương do Hoàng Hà đảm nhận. Theo Vietnamnet, ngoài đời Hoàng Hà hơn Quốc Anh 2 tuổi và thấp hơn bạn diễn tới 31cm. Ảnh: Vietnamnet.
Quốc Anh thừa nhận sự chênh lệch này khiến các cảnh hôn hay nắm tay trở nên khó xử lý. Mỗi lần quay, đoàn phim phải chuẩn bị bục để Hoàng Hà đứng lên cho cân khung hình. Ảnh: FB Hoàng Hà.
Có những cảnh hôn giữa Quốc Anh và Hoàng Hà phải thực hiện trên dưới 15 lần mới hoàn chỉnh. Ảnh: FB Hoàng Hà.
Trong “Bộ tứ báo thủ”, Quốc Anh đóng cặp cùng Tiểu Vy. Một số ý kiến cho rằng cả hai thiếu tự nhiên ở những phân đoạn đầu. Tuy nhiên, chia sẻ trên Znews, Tiểu Vy cho biết đó là dụng ý kịch bản khi nhân vật Quỳnh Anh và người yêu đang ở giai đoạn rạn nứt, tình cảm nguội lạnh. Ảnh: Znews.
Quốc Anh từng chủ động rủ Tiểu Vy gặp gỡ riêng để tạo sự kết nối nhưng cô từ chối vì thấy chưa cần thiết. Sau đó, theo yêu cầu của đạo diễn, cả hai có những buổi trò chuyện riêng để hiểu nhau hơn, từ đó giúp cảm xúc trên màn ảnh trở nên tự nhiên hơn. Ảnh: FB Tiểu Vy.
Tiểu Vy nhận xét Quốc Anh là người hiền, dễ thương, biết quan tâm và luôn cố gắng tạo sự kết nối với bạn diễn ngoài đời để nhập vai tốt hơn. Ảnh: FB Tiểu Vy.
