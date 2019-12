Lý giải vì sao quân đội Nga như "có thù" với pháo tự hành chống tăng bánh lốp

Trong biên chế của quân đội Nga hiện tại có rất ít pháo tự hành chống tăng, một vài loại pháo tự hành chống tăng hiếm hoi được Nga sử dụng trong biên chế của lực lượng dù nhưng lại sử dụng bánh xích. Có vẻ như, Nga đã hoàn toàn "cự tuyệt" với các phương tiện tự hành chống tăng bánh lốp. Trên thế giới hiện nay, pháo tự hành bánh lốp đang là loại phương tiện khá phổ biến, được sử dụng rộng rãi do rẻ tiền, dễ chế tạo, khả năng cơ động cao và áp dụng được vào nhiều kiểu nhiệm vụ. Mặc dù vậy, Nga hiện tại có vẻ không chú trọng vào việc sử dụng pháo tự hành chống tăng nói chung. Đơn giản là vì năng lực chống tăng của bộ binh Nga hiện tại cũng khá tốt. Nếu cần một loại phương tiện chống tăng có khả năng tự hành, người Nga sẽ nghĩ tới những loại xe thiết giáp có khả năng triển khai tên lửa chống tăng - vốn có tính cơ động như pháo tự hành chống tăng bánh lốp mà lại có độ chính xác cao hơn do sử dụng tên lửa có dẫn đường. Ngoài ra, địa hình của Nga cũng là một vấn đề khiến cho Nga không mấy "ưa" các loại phương tiện bánh lốp. Cụ thể, do địa hình của Nga có phần cực kỳ khắc nghiệt với những đầm lầy rộng mênh mông và những con đường đầy bùn sau mùa tuyết tan đủ sức "nhấn chìm" mọi phương tiện bánh lốp nào di chuyển qua. Vậy nên, phương tiện tự hành sử dụng bánh xích luôn là sự lựa chọn tối ưu cho Nga vì kể cả sản xuất vũ khí để xuất khẩu, Nga vẫn yêu cầu thứ vũ khí đó đầu tiên phải hoạt động tốt trên đất Nga, sau đó mới tính đến những yếu tố khác mà nước ngoài yêu cầu. Đó là chưa kể tới việc, vũ khí chống tăng cá nhân dành cho bộ binh Nga hiện tại cũng vẫn được coi là số một thế giới, từ những loại vũ khí chống tăng đơn giản không dẫn đường cho tới vũ khí chống tăng hiện đại có khả năng khoá mục tiêu. Cuối cùng là học thuyết quân sự của Nga chú trọng vào việc yểm trợ cho xe tăng thành tiến hơn là tìm cách tiêu diệt xe tăng của đối phương. Đơn giản là do Nga hiện tại đang có lực lượng xe tăng lớn bậc nhất thế giới. Một điều cũng khá dễ hiểu đó là các quốc gia khác trên thế giới phát triển pháo tự hành chống tăng chủ yếu là để... chống lại xe tăng Liên Xô/Nga trong quá khứ. Với vị thế có lực lượng xe tăng hàng đầu thế giới, Nga rõ ràng không cần tới việc phát triển phương tiện tự hành chống tăng. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Lính dù Nga - lực lượng hiếm hoi của Nga tới hiện tại vẫn được trang bị pháo tự hành chống tăng - nhưng là bánh xích.

