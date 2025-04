Lộ diện siêu phẩm tên lửa tàng hình của Mỹ, công nghệ đỉnh sao?

Bullseye là loại tên lửa tấn công chính xác tầm xa thế hệ mới do Mỹ (General Atomics) và Israel (Rafael) hợp tác phát triển. Ảnh: The War Zone Tên lửa này có thể được phóng từ ba nền tảng: trên không (máy bay), trên bộ (xe mặt đất), và trên biển (tàu chiến), giúp tăng tính linh hoạt chiến đấu. Ảnh: FlightGlobal Tên lửa Bullseye được sản xuất tại bang Mississippi (Mỹ) và chỉ dành riêng cho quân đội Hoa Kỳ, phục vụ nhiều nhiệm vụ chiến lược. Ảnh: Breaking Defense Thiết kế mô-đun giúp Bullseye dễ dàng nâng cấp, bảo trì và thích nghi với nhiều loại nhiệm vụ hoặc điều kiện tác chiến khác nhau. Ảnh: Naval News Tên lửa sử dụng công nghệ dẫn đường hiện đại như tự động tránh địa hình (ATA), tự động nhận dạng mục tiêu (ATR) và có thể hoạt động không cần GPS, rất hữu ích trong môi trường bị gây nhiễu. Ảnh: The War Zone Với độ quan sát thấp (VLO), Bullseye có khả năng tàng hình, hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả ở khu vực chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD).Ảnh: General Atomics Bullseye đã đạt Cấp độ sẵn sàng công nghệ 8, tức là đã hoàn tất hầu hết các thử nghiệm kỹ thuật và chỉ còn một bước nữa để đưa vào triển khai thực tế. Ảnh: Jamie Hunter Dự kiến, đợt giao hàng đầu tiên sẽ bắt đầu cuối năm 2025, và 1.200 quả tên lửa đã được đặt mua bởi các khách hàng quốc tế giấu tên, chứng minh sức hút của dòng vũ khí này. Ảnh: General Atomics Mời quý độc giả xem thêm video: Chó robot Trung Quốc phóng tên lửa diệt mục tiêu.

