Cận cảnh tàu bệnh viện 1000 giường của Mỹ tới tâm dịch New York

Hôm 30/3 vừa rồi, tàu bệnh viện 1000 giường USNS Comfort đã có mặt tại cảng New York, sẵn sàng ứng cứu với đại dịch COVID-19. Nguồn ảnh: BI. New York hiện cũng được coi là tâm dịch lớn nhất ở Mỹ, theo thông tin được cập nhật vào sáng ngày 31/3, chỉ tính riêng bang New York đã có tới hơn 66.000 ca bệnh dương tính với loại virus này. Nguồn ảnh: BI. Với sự hỗ trợ của tàu bệnh viện USNS Comfort, New York sẽ có thêm 1000 giường bệnh khẩn cấp trong thời gian chờ xây dựng, lắp đặt những bệnh viện dã chiến. Nguồn ảnh: BI. Tàu USNS Comfort còn mang theo rất nhiều trang thiết bị, vật tư y tế cùng với các y bác sĩ. Nguồn ảnh: BI. Do là một tàu bệnh viện, USNS Comfort có khả năng hoạt động hoàn toàn độc lập, nó không cần được cung cấp nguồn điện, không cần cung cấp nguồn nước và có thể hoạt động tốt trong mọi trường hợp. Nguồn ảnh: BI. Việc di chuyển bệnh nhân lên, xuống tàu USNS Comfort chủ yếu cũng được thực hiện bằng trực thăng. Điều này sẽ hạn chế tối đa số người ra - vào bệnh viện nổi này. Nguồn ảnh: BI. Chỉ tính riêng tại thành phố New York nơi tàu USNS Comfort neo đậu hiện cũng đang có tới 37.000 ca dương tính với virus COVID-19. Nguồn ảnh: BI. Ở bờ Tây nước Mỹ cũng đang có tàu USNS Mercy - tàu chị em với chiếc USNS Comfort trực chiến, sẵn sàng có mặt tại bất cứ thành phố nào để tham gia ứng cứu với thảm hoạ. Nguồn ảnh: BI. Tàu bệnh viện USNS Comfort di chuyển qua tượng Nữ Thần Tự Do trước khi vào cảng New York. Nguồn ảnh: BI. Trong trạng thái sẵn sàng phục vụ, tàu USNS Comfort có 62 nhân viên quân sự cùng với hơn 1000 y, bác sĩ và nhân viên dân sự phục vụ. Nguồn ảnh: BI. Tàu USNS Comfort cũng có đủ trang thiết bị để thực hiện những ca mổ cấp cứu, mổ nội soi và được kết nối với vệ tinh đến những bệnh viện nổi tiếng của Mỹ để có sự tư vấn của bác sĩ đầu ngành khi cần. Nguồn ảnh: BI. Video Tàu bệnh viện USNS Comfort trong biên chế Hải quân Mỹ.

