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Chính trị

Quân khu 4 quy tập, cất bốc được 487 hài cốt liệt sĩ

Giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Quân khu 4 đã tìm kiếm, quy tập được 487 hài cốt liệt sĩ, đạt 32,5% chỉ tiêu.

Hạo Nhiên

Ngày 9/11, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Theo đó, trong giai đoạn 1 của Chiến dịch, toàn Quân khu đã tiếp nhận 841 thông tin liên quan đến 6.507 mộ liệt sĩ; tổ chức kiểm tra, xác minh, kết luận 369 thông tin với 2.642 mộ liệt sĩ. Các đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 487 hài cốt liệt sĩ, đạt 32,5% chỉ tiêu.

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Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Trung

Đáng chú ý, công tác rà soát, khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang được triển khai quyết liệt. 100% địa phương hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm, vượt tiến độ Ban Chỉ đạo Quốc gia giao hơn 7 tháng.

Ngoài ra, các đơn vị đã phối hợp bàn giao 21.641 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho các trung tâm giám định, bảo đảm chặt chẽ, an toàn, đúng quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp triển khai giai đoạn 2. Trong đó, toàn Quân khu phấn đấu tìm kiếm, quy tập từ 1.000 đến 1.100 hài cốt liệt sĩ; tập trung vào những địa bàn trọng điểm có nhiều thông tin, khả năng tìm kiếm, quy tập HCLS cao, nhất là tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế và nước bạn Lào.

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Quy tập hài cốt liệt sĩ được bọc trong tăng bộ đội ở Huế

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Đoàn Xuân Bường yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả), bám sát tiến độ từng nhiệm vụ, địa phương, đơn vị.

“Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ nghiên cứu chuyên sâu, đẩy mạnh thu thập, rà soát, xác minh thông tin; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, nhân chứng lịch sử và nhân dân trong cung cấp thông tin, hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, cá nhân”. Trung tướng Đoàn Xuân Bường, nhấn mạnh.

>>> Xem thêm video Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai.
#Quân khu 4 #hài cốt #liệt sĩ #Quảng Trị #Quy tập #Chiến dịch 500 ngày đêm

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