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Chính trị

Quảng Trị hoàn thành khai quật, số hóa 22.000 mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính

Sau 160 ngày nỗ lực, Quảng Trị đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, mở ra hy vọng xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Hạo Nhiên

Ngày 22/10, Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Theo đó, trong năm 2026 và giai đoạn 1 của chiến dịch, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 221 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị quy tập 183 hài cốt, Sư đoàn 968 quy tập 17 hài cốt và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 quy tập 21 hài cốt.

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Bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Cuối

Đáng chú ý, thông qua 2 hội thảo xác minh, kết luận thông tin liệt sĩ tại Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng) và xã Cồn Tiên, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi.

Toàn tỉnh Quảng Trị có 22.864 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, thuộc 130 nghĩa trang liệt sĩ tại 50 xã, phường. Sau 160 ngày, Quảng Trị đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Cụ thể, có 22.864 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Trong đó, lấy được mẫu sinh phẩm tại 13.221 mộ, đạt 57,82%; có 9.643 mộ không lấy được mẫu, chiếm 42,18%.

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Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Cuối

Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã bàn giao Viện Pháp y Quốc gia, Bộ Y tế 9 đợt với tổng số 13.285 mẫu sinh phẩm, gồm 13.221 mẫu lấy từ các mộ và 64 mẫu từ hài cốt liệt sĩ mới quy tập.

Đối với thân nhân liệt sĩ, tỉnh đã hoàn thành 4 đợt thu nhận mẫu sinh phẩm. Kết quả, lực lượng công an thu nhận được 5.297 mẫu trong tổng số 5.442 trường hợp đủ điều kiện, đạt 97,33%.

Bên cạnh giám định ADN, Quảng Trị đẩy mạnh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng, rà soát hồ sơ, đối chiếu tài liệu lịch sử, thông tin nhân chứng và đặc điểm mộ chí.

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Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Trong năm 2026, cơ quan chức năng đã chuẩn hóa và khắc lại thông tin trên bia mộ theo hồ sơ quản lý đối với 1.198 mộ liệt sĩ; tiếp nhận, xác minh và ban hành 243 quyết định xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng...

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia đã biểu dương kết quả tỉnh Quảng Trị đạt được; đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, đẩy mạnh rà soát, thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ và địa điểm an táng ban đầu.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cũng yêu cầu tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chú trọng thu nhận, đối chiếu mẫu ADN, bảo đảm quy trình thực hiện chặt chẽ, khoa học, đúng quy định.

>>> Xem thêm video Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai.
#Chiến dịch 500 ngày đêm #Quảng Trị #hài cốt #liệt sĩ #giám định ADN

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