Quảng Trị khảo sát, xác minh thông tin nơi an táng 33 liệt sĩ

Tỉnh Quảng Trị đang khảo sát, xác minh thông tin về các phần mộ liệt sĩ tại khu vực Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh.

Ngày 7/11, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, xác minh thông tin về các phần mộ liệt sĩ tại khu vực Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (Cổng Trời), thuộc bản Cha Lo, xã Dân Hóa.

Theo thông tin ông Đinh Thắng (SN 1959, trú bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa) cung cấp, khoảng năm 1989 - 1990, khi tham gia lực lượng dân quân xã, ông được địa phương điều động cùng một số dân quân thực hiện cất bốc 24 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cổng Trời.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị khảo sát, xác minh thông tin về các phần mộ liệt sĩ tại khu vực Cổng Trời, xã Dân Hóa. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị

Được biết, trước thời điểm cất bốc, khu vực này từng là nơi an táng 33 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 152, Bộ Tư lệnh 500.

Tiếp nhận thông tin, đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực địa, kiểm tra những vị trí nghi có mộ liệt sĩ tại khu vực Cổng Trời. Đồng thời, lực lượng chức năng gặp gỡ các nhân chứng, người cao tuổi và những người từng công tác tại địa phương qua các thời kỳ để thu thập thêm thông tin, đối chiếu và xác minh những vị trí liên quan.

Hiện, tỉnh Quảng Trị đang triển khai giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thành lập các tổ công tác liên ngành, tổ nghiên cứu chuyên sâu nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.