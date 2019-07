BOPE: Khắc tinh của các trùm tội phạm Brazil

BOPE có tên đầy đủ Batalhão de Operações Policiais Especiais - dịch ra nghĩa là " Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm". Đây là một đơn vị chiến thuật của cảnh sát bang Rio de Jainero ở Brazil. Nguồn ảnh: QQ. Di tính chất của tội phạm trong khu vực này thường hoạt động hay thậm chí là "đóng đô" trong các khu ổ chuột nên BOPE có kinh nghiệm tác chiến đô thị và khả năng chiến đấu trong môi trường chật hẹp cực kỳ vượt trội. Nguồn ảnh: QQ. Đơn vị này được ưu tiên trang bị những loại phương tiện và vũ khí hiện đại, giúp cung cấp hoả lực vượt trội hơn nhiều so với các đơn vị chấp pháp khác nhưng cũng cần đảm bảo hoả lực không quá mạnh như quân đội, tránh ảnh hưởng và thương tích không đáng có khi tác chiến ở nơi địch lẫn với dân thường. Nguồn ảnh: QQ. Ngoài nhiệm vụ tấn công và triệt phá các nhóm tội phạm trong khu ổ chuột, nhiệm vụ của lực lượng BOPE còn bao gồm bảo vệ cho các sự kiện quan trọng trong thành phố, giải cứu con tin hay thậm chí là đàn áp bảo loạn trong nhà tù. Nguồn ảnh: QQ. BOPE thường hoạt động cùng với lực lượng cảnh sát địa phương, cung cấp hoả lực yểm trợ vượt trội, đảm bảo đàn áp được bất cứ hành vi chống đối hoặc các hành vi đe doạ tính mạng của nhà chức trách. Nguồn ảnh: QQ. Thậm chí, BOPE còn được trang bị một đội xe chiến đấu bọc thép và một chiếc trực thăng UH-1 Huey - cung cấp khả năng hoạt động cả trên không lẫn dưới mặt đất cực kỳ bài bản, đủ để khuất phục mọi đối tượng chống đối khó nhằn nhất. Nguồn ảnh: QQ. Được thành lập từ năm 1978, lực lượng này tới nay đã tồn tại hơn 40 năm và có không ít thành tích trong việc đàn áp, trấn áp tội phạm tại Brazil. Nguồn ảnh: QQ. Tuy nhiên BOPE cũng có không ít tai tiếng, thường được báo chí nước này mô tả như một lực lượng "vượt qua ngoài ranh giới của pháp luật" và có quyền bắn hạ bất cứ ai chống đối bất kể mức độ chống đối là gì, thậm chí BOPE cũng từng bị chỉ trích về việc tiêu diệt bốn thanh niên chỉ vì những người này có lời lẽ xúc phạm thành viên của BOPE. Nguồn ảnh: QQ. Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng cho rằng các phương pháp trấn áp tội phạm của đặc nhiệm BOPE đã vô tình hoặc cố ý xâm phạm hoặc tước đi những quyền tự do cơ bản nhất của người dân. Ví dụ như khi tác chiến, BOPE có quyền xông vào bất cứ nhà nào mà không cần lệnh của toà án và xe bọc thép của lực lượng này cũng không ít lần khiến người dân bị thương hoặc thiệt mạng do tai nạn. Nguồn ảnh: QQ. Tuy nhiên bất chấp mọi chỉ trích, những đơn vị đặc nhiệm giống với BOPE luôn là một trong những lực lượng cực kỳ quan trọng của Brazil trong công tác đàn áp và phòng chống tội phạm. Tính sơ sơ, ở Brazil hiện có tổng cộng 11 tiểu đoàn đặc nhiệm kiểu như BOPE, hoạt động ở từng bang của quốc gia này. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Lực lượng BOPE khi làm nhiệm vụ trong những khu ổ chuột ở Brazil

