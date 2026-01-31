Hà Nội

Các cánh quân của Nga có nguy cơ bị sa lầy ở Pokrovsk

Quân sự

Các cánh quân của Nga có nguy cơ bị sa lầy ở Pokrovsk

Trong chiến dịch mùa đông, Cụm quân Vostok của Nga đang tiến nhanh qua thảo nguyên, trong khi Cụm quân Trung tâm của họ có nguy cơ bị sa lầy ở Pokrovsk.

Tiến Minh
Trong chiến dịch mùa đông, các mũi xung kích của Cụm quân phía Đông (Cụm Vostok) đang có bước tiến thuận lợi ở khu vực Nam Donetsk và đông bắc tỉnh Zaporozhye. Tại những khu vực này, tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine (AFU), được đánh giá là mỏng yếu, do địa hình chủ yếu là thảo nguyên, ít có các khu đô thị lớn.
Hiện các đơn vị xung kích của Cụm Vostok, đã tiến vào Nechayevka thuộc quận Pokrovsky, trên mặt trận Huliaipole - Velikomikhaylovskoye. Trong khu vực do Tập đoàn quân 29 đảm nhiệm, các nhóm tấn công của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 36 đã chiếm được Gai, củng cố vành đai bên sườn và tiến về phía ngoại ô phía nam Tikhyi.
Trong trận chiến đấu này, 21 binh sĩ AFU đã thiệt mạng, nhưng Quân đội Nga (RFAF) cũng chịu nhiều tổn thất. Trong khi đó, RFAF đang tiến hành các cuộc tấn công quyết liệt bằng UAV FPV và bom lượn vào tuyến đường sắt Pokrovske-Ternovate-Zaliznichne.
Trong khu vực do Tập đoàn quân 36 RFAF phụ trách, các nhóm tấn công của Tập đoàn quân này, tiếp tục dọn dẹp khu vực giáp ranh với Nechayevka, thắt chặt vòng vây quanh đơn vị Ukraine đồn trú cố thủ bên trong.
Các đơn vị Tập đoàn quân 36 cũng đang tiến về Radostne, gặp phải sự kháng cự mãnh liệt của Quân đội Ukraine (AFU), trên mặt trận dài hơn 1 km, khiến 19 binh lính AFU đã thiệt mạng. Các nhóm tấn công của RFAF, đã tấn công phía đông Novi Zaporizhzhia, tại ngã ba của tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia.
Kết quả của cuộc tấn công, các đơn vị của Sư đoàn bộ binh cơ giới số 127 thuộc Tập đoàn quân 5 RFAF, với chính diện 5,5 km và chiều sâu tới 1,5 km. Việc dọn dẹp các khu vực rừng và rà phá bom mìn ở khu vực phía tây và phía bắc Rivnepillia, hiện đang được quân Nga hoàn thành.
Cuộc đột phá của Cụm Vostok ở khu vực hợp lưu sông giữa hai con sông Yanchura-Gaichura vẫn tiếp tục. Vẫn chưa rõ liệu các đơn vị của Cụm Vostok có thay đổi hướng tiến công, sau khi vượt sông Gaichur hay không? Liệu họ có di chuyển xa hơn qua sông đến Ternovaty và Vozdvizhevka, hay liệu họ sẽ dừng lại dọc theo sông và trước tiên tập trung giải quyết Pokrovskoe.
Trong khi Cụm Vostok đang tiến quân thuận lợi trên bình nguyên Zaporozhye, thì Cụm quân Trung tâm RFAF có xu hướng sa lầy ở mặt trận Pokrovsk. Cụm Tập đoàn quân Trung tâm RFAF tiếp tục phong tỏa vòng vây Pokrovsk từ phía tây, điều này dường như khả thi hơn so với các cuộc tấn công trực diện từ hướng thị trấn Rodinske ở phía đông.
Các đơn vị thuộc Tập đoàn quân số 2 và Tập đoàn quân số 51 của Cụm quân Trung tâm, đang khép chặt vòng vây từ phía tây nam và đông bắc Pokrovsk. Trong đó Tập đoàn quân số 51 đang đối mặt với một tình huống khó khăn, hoạt động đồng thời theo hai hướng vuông góc với nhau – tây nam (Grishino) và tây bắc (Dobropolye).
Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 5 thuộc Tập đoàn quân số 51 đang giao tranh ác liệt tại khu đô thị Myrnohrad, trong khi Tiểu đoàn Trinh sát số 80 Sparta và phân đội đặc nhiệm Storm thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 9 đang tấn công vào phía tây thị trấn Rodinske.
Tờ Kyiv Independent dẫn lời người phát ngôn của Quân đoàn 7 AFU vào ngày 27/1, đưa tin Cụm quân Trung tâm RFAF đã tăng cường áp lực đối với Pokrovsk. RFAF tập trung nỗ lực chính vào việc chiếm giữ làng Gryshyne (Grishino), phía tây bắc Pokrovsk. Đây là đầu cầu để AFU phản công vào Pokrovsk.
Chỉ huy Quân đoàn 7 AFU cho biết thêm rằng, RFAF đã tận dụng điều kiện thời tiết lạnh giá, sương mù, đã triển khai thêm xe cơ giới cũng như quân số, tại một khu công nghiệp nằm về phía tây bắc thành phố Pokrovsk, để cố gắng tiến vào là Gryshyne, thông qua một số tuyến đường.
Tập đoàn quân 51 RFAF cũng tăng cường áp lực ở vùng ngoại ô phía bắc Mirnograd, nơi đang diễn ra giao tranh bằng vũ khí nhỏ trong trung tâm thành phố. Các đơn vị AFU đang nỗ lực ngăn chặn bước tiến của đối phương dọc theo tuyến phía đông Mirnograd, Krasnyi Lyman và Rodinske.
Trong khi đó, Tập đoàn quân số 2 của Cụm quân Trung tâm cũng đang gặp khó khăn trong việc tập trung lực lượng để khép chặt vòng vây từ phía tây nam. Các đơn vị của Tập đoàn quân này đang tấn công vào khu vực Kotlino-Udachny, vốn chỉ cách thành phố 15 km, đồng nghĩa với việc tình hình đang có những khó khăn nhất định.
Mặc dù Tập đoàn quân 2 đã đạt được tốc độ tiến quân nhanh hơn trong phạm vi thành phố (đặc biệt là Trung đoàn bộ binh cơ giới 506 thuộc Sư đoàn bộ binh cơ giới 27) và ở cánh trái của vòng vây so với Tập đoàn quân số 51 ở cánh phải, nhưng nhiệm vụ của họ cũng khác nhau.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là các đơn vị Nga hoạt động theo hướng này đang chịu tổn thất, dần mất đi hiệu quả chiến đấu và cần được tăng viện. Được biết, bộ binh của Tập đoàn quân 2 gặp khó khăn, đang nhận được hỏa lực yểm trợ từ Trung đoàn pháo tự hành 400, thuộc Cụm quân Trung tâm.
Tập đoàn quân 2 cũng được hỗ trợ bởi các phân đội UAV thuộc Lữ đoàn Đặc nhiệm 14 Rubicon, trực thuộc Bộ Tổng tham mưu RFAF. Các đơn vị Rubicon thực hiện 100-150 cuộc không kích mỗi ngày bằng UAV FPV.
Trong đó bao gồm cả những loại có khả năng vươn tới hơn 20km vào hệ thống phòng thủ của Ukraine. Hoạt động không quân chiến thuật của Nga cũng tăng cường, với gần 360 quả bom được thả xuống khu vực Pokrovsk trong tuần qua, tăng 20% ​​so với tuần trước.
Tiến Minh
Topcor
