Các cánh quân của Nga có nguy cơ bị sa lầy ở Pokrovsk

Trong chiến dịch mùa đông, Cụm quân Vostok của Nga đang tiến nhanh qua thảo nguyên, trong khi Cụm quân Trung tâm của họ có nguy cơ bị sa lầy ở Pokrovsk.
Những ngày giáp Tết, làng hoa An Cơ (Tây Ninh) rộn ràng vào vụ. Nhìn từ trên cao, những luống hoa xanh mướt tạo nên bức tranh mùa xuân yên bình.
Người Oromo là cộng đồng dân tộc lớn nhất Ethiopia, sở hữu lịch sử lâu đời cùng bản sắc văn hóa độc đáo của vùng Sừng châu Phi.
Garmin Fenix 8 MicroLED không chỉ là đồng hồ thể thao cao cấp mà còn hỗ trợ thanh toán MoMo tiện lợi.
Mới đây, sau gần 2 năm kể từ thông báo nợ nần đó, Sang Vlog cập nhật thành tựu mới khiến nhiều người chú ý.
Làng nghề hoa đào Nhà Nít, Phú Thọ, bán hàng nghìn gốc đào các loại, thu hút khách mua sắm dịp Tết, giữ gìn nghề trồng đào truyền thống.
Sau khi kết hôn và chào đón con đầu lòng, Diễm My 9X chọn lùi về hậu trường, tận hưởng cuộc sống gia đình yên ấm, kín đáo nhưng đủ đầy.
Thế Tổ miếu là công trình thờ tự quan trọng bậc nhất triều Nguyễn, phản ánh rõ nét quyền lực, nghi lễ và tư tưởng chính thống của kinh thành Huế xưa.
Toyota Malaysia vừa ra mắt Vios Hybrid 2026 sau thời gian úp mở. Đây là lần đầu tiên mẫu B-sedan xuất hiện tại thị trường Malaysia, sau 5 tháng ra mắt Thái Lan.
Chim ruồi (họ Trochilidae) là nhóm chim nhỏ bé nhưng phi thường, nổi tiếng với khả năng bay lơ lửng và màu sắc óng ánh rực rỡ.
Nhiều người dân và du khách không khỏi ngỡ ngàng khi thấy không gian trước chợ Bến Thành đang “lột xác”, khoác lên mình sắc xanh dương chủ đạo với những đường vân uốn lượn, mô phỏng sóng biển.
Robot hình người của Trung Quốc gây chấn động khi tự kết nối vệ tinh LEO, hoạt động độc lập không cần mạng mặt đất, mở ra kỷ nguyên robot “không mất sóng”.
Đúng Rằm tháng Chạp, ba con giáp dưới đây được đánh giá là có bước tiến rõ rệt nhất, tài sản ròng tăng vọt, tiền bạc sinh sôi, công danh rộng mở.
Kết quả nghiên cứu ADN bộ hài cốt khoảng 12.000 tuổi tìm thấy tại Italy cho thấy thiếu nữ mắc một dạng bệnh lùn hiếm gặp.
Theo giới phân tích, chiến dịch Zaporizhzhia của Quân đội Nga đã chính thức bắt đầu, nhưng đâu sẽ là hướng tiến công chủ yếu, mục tiêu chủ yếu?
Không gian sống của Phạm Băng Băng là bản giao hưởng đầy màu sắc của hoài cổ và quyền lực.
Chỉ một thay đổi nhỏ trước giờ ngủ cũng có thể giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn, hạn chế tích mỡ bụng, cải thiện giấc ngủ và vòng eo gọn gàng theo thời gian.
Hang Valerón là di tích khảo cổ độc đáo, hé lộ đời sống nông nghiệp và xã hội phức tạp của cư dân cổ trên đảo Gran Canaria, Tây Ban Nha.
Gần 150 triệu tài khoản với mật khẩu dạng văn bản thuần túy bị phơi bày công khai, đặt hàng triệu người trước nguy cơ mất tiền và chiếm đoạt dữ liệu.
Một người dân ở xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng tự nguyện giao nộp 2 con rùa cá sấu cho cơ quan chức năng. Đây là một trong những loài rùa quý hiếm nhất thế giới.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, vườn hoàng mai trước Đại Nội Huế bung nở rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách dạo xuân, chụp ảnh.