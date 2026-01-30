Hà Nội

Theo giới phân tích, chiến dịch Zaporizhzhia của Quân đội Nga đã chính thức bắt đầu, nhưng đâu sẽ là hướng tiến công chủ yếu, mục tiêu chủ yếu?

Tiến Minh
Theo một tuyên bố được Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 12/1, các đơn vị thuộc Cụm quân Dnepro của Quân đội Nga (RFAF), đã hành động quyết đoán và giành quyền kiểm soát ngôi làng Novoboikivske, ở phía nam thành phố Zaporizhzhia.
Tin tức này như một quả bom tấn, gây ra sự hoang mang dữ dội trên chiến trường Zaporizhzhia. Đồng thời, kênh Rybar đã cập nhật bản đồ của mình, càng khẳng định thêm bước tiến của RFAF trên hướng này. Xét từ nhiều nguồn tin khác nhau, tốc độ tiến quân của RFAF trên chiến trường này thực sự đáng kinh ngạc.
Ngày 11/1, ngôi làng Belogory, nằm ở sườn phải của hướng này, đã bị quân Nga tràn ngập. Chỉ một ngày sau, vào ngày 12/1, quân Nga nhanh chóng tiến về phía đông bắc từ đầu cầu Lukyanovskoye, nhanh chóng chiếm được Novoboikivske.
Ngôi làng Novoboikivske nhỏ bé, tưởng chừng không quan trọng này, lại có giá trị chiến thuật then chốt. Nó nằm ở một khu vực có lợi thế chiến lược, cách đều hai cứ điểm phòng thủ quan trọng của Ukraine trong khu vực, đó là Mahdalynivka và Novoyakovlivka, khi cả hai đều chỉ cách đó khoảng hai ki-lô-mét. Điều này giống như một mũi giáo nhọn, đâm vào hệ thống phòng thủ của Ukraine, trực tiếp phá vỡ sự bố trí phòng thủ hiện có.
Từ góc độ chiến thuật, chiến dịch tấn công Novoboikivske của RFAF, thể hiện trình độ hiệp đồng tác chiến và khả năng ra quyết định dứt khoát ở mức độ đặc biệt cao. Trên chiến trường, thời gian là sinh mạng, và hiệu quả là chiến thắng.
Khả năng giành quyền kiểm soát hai ngôi làng quan trọng trong thời gian ngắn của RFAF, cho thấy công tác chuẩn bị kỹ lưỡng và đánh giá chính xác tình hình chiến trường. Hơn nữa, cuộc tiến công của RFAF không phải là hoạt động đột biến, mà rất bài bản, tuân thủ kế hoạch đã định trước, phản ánh cấu trúc chỉ huy mạnh mẽ và trình độ chiến đấu cao của họ.
Việc giành quyền kiểm soát Novoboikivske của RFAF, không chỉ đơn thuần là chiếm giữ một ngôi làng, mà nó mang ý nghĩa chiến thuật sâu sắc. Đồng thời, các đơn vị xung kích của Nga đang tiến về Kamishevka và cố gắng kiểm soát Quốc lộ 08. Quốc lộ này không phải là tuyến đường vận tải thông thường; nó kết nối với quốc lộ M18, sân bay và trực tiếp đến thủ phủ Zaporozhye.
Việc Nga kiểm soát thành công quốc lộ này, sẽ cắt đứt hiệu quả tuyến đường vận tải quan trọng đối với Quân đội Ukraine (AFU), đang phòng thủ trong khu vực, hạn chế việc hỗ trợ hậu cần và triển khai lực lượng của AFU.
Từ góc độ chiến lược rộng hơn, AFU cần nhận thức rõ rằng, Bộ Tổng tham mưu RFAF đang lên kế hoạch phong tỏa đơn phương Zaporizhia ở bờ đông sông Dnieper, điều này rất có thể là khởi đầu của một kế hoạch bao vây được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Thành phố Zaporizhia là một vị trí chiến lược quan trọng đối với Ukraine, và việc giữ được hay mất đi vị trí này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến toàn bộ cuộc chiến. Nếu RFAF thực hiện thành công việc phong tỏa và bao vây, hệ thống phòng thủ của Ukraine trong khu vực sẽ đối mặt với nguy cơ sụp đổ, có khả năng gây ra phản ứng dây chuyền ảnh hưởng đến tình hình ở các khu vực khác.
Giao lộ các tuyến đường thuộc phòng tuyến Magdalinovka-Novoyakovlevka là tuyến đường tiếp tế quan trọng cho nhóm quân Ukraine ở thị trấn chiến lược Orekhiv; đầu cầu của cuộc phản công chiến lược mùa hè năm 2023 của AFU.
Các tuyến đường C081306 (Novoboykovskoye-Kameshevakha), O-081342 (Novoboykovskoye-Novoyakovlevka-Yurkovka) và một con đường đất (Novoboykovskoye-Magnalinovka-Grigorovka) giống như huyết mạch của quân đội Ukraine, liên tục cung cấp hậu cần chiến dịch cho nhóm quân phòng thủ ở Orekhiv.
Sự tiến công của Nga chắc chắn đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với những huyết mạch này. Nếu RFAF kiểm soát các tuyến đường này, nhóm quân Ukraine tại Orekhiv sẽ bị cô lập và bất lực, khả năng phòng thủ của họ sẽ bị suy yếu đáng kể.
Sau khi kiểm soát ngôi làng Novoboikivske, quân đội Nga có một số lựa chọn để tiến quân. Tiến về Mahdalynivka đồng nghĩa với việc kiểm soát hẻm núi Perelva và tiến sát Primorskoy từ phía đông bắc.
Hẻm núi Perelva có vị trí chiến lược quan trọng; kiểm soát nó sẽ tương đương với việc kiểm soát một vị trí chiến lược then chốt, giúp RFAF trấn áp hiệu quả lực lượng Ukraine. Ngược lại, tiến gần đến Primorskoy sẽ mở rộng thêm các thắng lợi của Nga và thu hẹp không gian hoạt động của lực lượng Ukraine.
Nếu quân đội Nga chọn tiến về thị trấn Novyakovlevka, họ sẽ đến được đường cao tốc O-080205 theo hướng Yurkivka, bỏ qua các vị trí phòng thủ của Ukraine ở thung lũng Shirokaya và Norovskaya.
Các tuyến phòng thủ ở thung lũng này hiện đang chặn đứng lực lượng Nga dọc theo tuyến Mariye-Sherbaki-Mali Sherbaki. Việc bỏ qua các vị trí này sẽ giúp RFAF tránh một cuộc chiến tranh tiêu hao trực tiếp với lực lượng Ukraine, đạt được kết quả lớn hơn với chi phí thấp hơn.
Hơn nữa, tiến về Yurkovka từ đây có thể giúp kiểm soát đường cao tốc H-08, một tuyến đường tiếp tế chính cho lực lượng Ukraine ở Orekhiv. Kiểm soát tuyến đường tiếp tế này sẽ tương đương với việc bóp nghẹt quân phòng thủ Ukraine, tạo ra một vòng vây sâu rộng đối với khu vực phòng thủ Orekhiv, và đẩy lực lượng Ukraine vào tình thế tuyệt vọng.
Hơn nữa, quân đội Nga cũng có cơ hội tiến về thị trấn Komyshuvakha. Tuy nhiên, phương án này không phải không có rủi ro. Trước tiên, RFAF phải bảo vệ được hai bên sườn và thiết lập vị trí vững chắc dọc theo tuyến Mahdalynivka-Novoyakovlivka. Việc mở một đường đột phá hẹp và sâu vào trong phòng tuyến của AFU ở phía nam thành phố Zaporozhye, đòi hỏi RFAF phải sở hữu hỏa lực mạnh và sự phối hợp chiến thuật chính xác.
Nếu hai bên sườn không được bảo vệ, hoặc nếu các vị trí không ổn định, quân đội Nga có thể dễ dàng bị quân đội Ukraine bao vây, dẫn đến mất tất cả những thành quả đã đạt được trước đó.
Trước đó vào ngày 29/12, chỉ huy Cụm quân Dnepro, tướng Mikhail Teplinsky, đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng, các đơn vị tiên phong của đơn vị ông, đang đóng quân cách ngoại ô phía nam thành phố Zaporozhye khoảng 15 km.
Tiến Minh
Svpressa
