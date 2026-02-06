Hà Nội

Khác hẳn hình ảnh nóng bỏng thường thấy, DJ Quỳnh Như ngọt ngào 'lụi tim'

Cộng đồng trẻ

Khác hẳn hình ảnh nóng bỏng thường thấy, DJ Quỳnh Như ngọt ngào 'lụi tim'

Thay vì những bộ cánh 'cháy phố' hay phong cách quyến rũ thường thấy, DJ Quỳnh Như vừa khiến fan bất ngờ với diện mạo dịu dàng, trong trẻo như 'nàng thơ'.

Trầm Phương
Mới đây, trên trang cá nhân, DJ Quỳnh Như - cô nàng từ lâu được biết đến là hot TikToker đình đám đồng thời là bạn thân của “nữ hoàng dance cover” Xuân Ca - đã đăng tải bộ ảnh mới khiến dân mạng không khỏi xôn xao. (Ảnh: IGNV)
Khác với hình ảnh một nữ DJ cá tính, nóng bỏng đứng sau bàn mix hay những clip nhảy hiện đại cực cuốn cùng cô bạn thân, Quỳnh Như trong loạt ảnh này lại mang một màu sắc hoàn toàn mới: Ngọt ngào, thanh lịch và đầy chất thơ. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Quỳnh Như diện một chiếc váy dáng xòe màu xanh bạc hà cực tôn da. Thiết kế cổ yếm giúp cô nàng khoe khéo bờ vai trần thon thả và xương quai xanh quyến rũ một cách tinh tế. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của trang phục là những chi tiết cài khuy da sang trọng cùng phần lưng đan dây gợi cảm, vừa giữ được vẻ trẻ trung lại vừa không kém phần thời thượng. (Ảnh: IGNV)
Gương mặt của nữ DJ được trang điểm theo tone hồng đào trong trẻo, kết hợp cùng kiểu tóc búi cao đánh rối nhẹ nhàng, để lộ những sợi tóc mai bay bổng. (Ảnh: IGNV)
Nhiều fan nhận xét rằng, phong cách này khiến Quỳnh Như trông giống như một "tiểu thư" chính hiệu đang tận hưởng bữa trưa tại một nhà hàng mang phong cách châu Âu cổ điển. (Ảnh: IGNV)
Cái tên Quỳnh Như từ lâu đã gắn liền với Xuân Ca. Cặp bạn thân này thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những video triệu view trên TikTok, gây ấn tượng bởi những vũ điệu điêu luyện và gu thời trang đồng điệu. (Ảnh: IGNV)
Nếu như Xuân Ca luôn trung thành với phong cách cá tính, có phần nổi loạn, thì lần này Quỳnh Như đã chọn một "lối đi riêng" đầy nữ tính. Sự thay đổi này nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng. (Ảnh: IGNV)
Có thể thấy, dù xuất hiện với phong cách nào, DJ Quỳnh Như vẫn giữ được sức hút riêng biệt của mình. (Ảnh: IGNV)
Sự biến hóa đa dạng từ nóng bỏng sang ngọt ngào không chỉ giúp cô nàng làm mới hình ảnh trong mắt công chúng mà còn khẳng định gu thẩm mỹ "không phải dạng vừa". (Ảnh: IGNV)
