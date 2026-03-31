Phú Thọ chuẩn bị đầu tư loạt dự án giao thông quy mô lớn

Phú Thọ đang đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư loạt dự án giao thông trọng điểm, từ đường liên vùng đến cầu mới nhằm tăng kết nối và tạo động lực phát triển.

Chiều 30/3, UBND tỉnh Phú Thọ họp nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị đầu tư hàng loạt dự án giao thông trọng điểm, nhằm tăng kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm chủ trì cuộc họp với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Khu vực cầu sông Lô - Phú Thọ.

Theo Sở Xây dựng, địa phương đang chuẩn bị đầu tư 4 dự án giao thông lớn, trong đó đáng chú ý là tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình dài 56 km, kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La.

Ngoài ra, tỉnh dự kiến nâng cấp tuyến nối cầu Phong Châu với đường liên vùng dài 5,2 km và xây dựng mới hàng loạt cây cầu trên các tuyến tỉnh lộ như Tự Cường, Giáp Lai, Thia, Lương Nha, Đình và Ké.

Tại hội nghị, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ cũng đề xuất nhiều dự án quan trọng khác, gồm các tuyến kết nối vùng thượng huyện Yên Lập, các nút giao cao tốc IC-9, IC-10, IC-11, tuyến nối Khu di tích Đền Hùng với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, cùng các tuyến tránh và đường kết nối đô thị tại Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Sơn.

Một số dự án mở rộng quốc lộ và xây dựng cầu mới qua sông Lô cũng đang được nghiên cứu.

Kết luận cuộc họp, ông Quách Tất Liêm nhấn mạnh các dự án giao thông có vai trò quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển và khai thác tiềm năng của từng khu vực.

Ông yêu cầu các đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng các bước đầu tư, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ từ khâu lập kế hoạch đến triển khai. Các cơ quan liên quan được giao rà soát nguồn vật liệu, vị trí đổ thải, điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật phù hợp thực tế.

Đối với các dự án cầu, cần xác định quy mô đồng bộ với cấp đường, đảm bảo hiệu quả khai thác lâu dài. Những dự án cấp bách phải được ưu tiên triển khai sớm, đồng thời chú trọng công tác giải phóng mặt bằng và quy hoạch số làn xe đáp ứng nhu cầu tương lai.

