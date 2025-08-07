Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
"Phú bà" Yogurt xử lý đẳng cấp khi bị hỏi kém duyên

Cộng đồng trẻ

"Phú bà" Yogurt xử lý đẳng cấp khi bị hỏi kém duyên

"Phú bà" Yogurt đã gây ấn tượng mạnh với cộng đồng mạng bằng màn đáp trả cực kỳ "đẳng cấp" khi bị người dùng mạng động chạm đến chuyện tình cảm trong quá khứ.

Thiên Anh
Chuyện tình giữa Yogurt và cựu tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại Zeros đã từng là tâm điểm chú ý của cộng đồng game thủ trong một thời gian dài. Mối tình này từng tốn không ít giấy mực của truyền thông và cũng là đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.
Chuyện tình giữa Yogurt và cựu tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại Zeros đã từng là tâm điểm chú ý của cộng đồng game thủ trong một thời gian dài. Mối tình này từng tốn không ít giấy mực của truyền thông và cũng là đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.
Dù cả hai đã đường ai nấy đi, nhưng những câu chuyện liên quan đến mối quan hệ này vẫn thường xuyên được "đào" lại, đặc biệt là trong các bài đăng của Yogurt.
Dù cả hai đã đường ai nấy đi, nhưng những câu chuyện liên quan đến mối quan hệ này vẫn thường xuyên được "đào" lại, đặc biệt là trong các bài đăng của Yogurt.
Trong bài đăng cập nhật hình ảnh gần đây, khi đang trò chuyện vui vẻ với người hâm mộ, Yogurt đã bất ngờ nhận được một bình luận kém duyên: "Bị th*** Zeros bỏ huhu".
Trong bài đăng cập nhật hình ảnh gần đây, khi đang trò chuyện vui vẻ với người hâm mộ, Yogurt đã bất ngờ nhận được một bình luận kém duyên: "Bị th*** Zeros bỏ huhu".
Tuy nhiên, thay vì nổi đóa hay tỏ ra khó chịu, Yogurt đã thể hiện một thái độ hoàn toàn khác.
Tuy nhiên, thay vì nổi đóa hay tỏ ra khó chịu, Yogurt đã thể hiện một thái độ hoàn toàn khác.
Nữ streamer nhẹ nhàng và đầy sự điềm tĩnh, cô nàng đã đáp lại một cách ngắn gọn, súc tích nhưng vô cùng sâu sắc: "Thì vậy nên mới có người tốt hơn chứ".
Nữ streamer nhẹ nhàng và đầy sự điềm tĩnh, cô nàng đã đáp lại một cách ngắn gọn, súc tích nhưng vô cùng sâu sắc: "Thì vậy nên mới có người tốt hơn chứ".
Câu nói này không chỉ là một lời đáp trả, mà còn là một tuyên ngôn đầy tự tin và bản lĩnh của Yogurt. Cô không hề né tránh quá khứ, nhưng cũng không để quá khứ làm ảnh hưởng đến hiện tại của mình.
Câu nói này không chỉ là một lời đáp trả, mà còn là một tuyên ngôn đầy tự tin và bản lĩnh của Yogurt. Cô không hề né tránh quá khứ, nhưng cũng không để quá khứ làm ảnh hưởng đến hiện tại của mình.
Với chỉ một câu nói, Yogurt đã khéo léo thể hiện rằng cô đã vượt qua được những chuyện không vui trong quá khứ và đang tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc hơn.
Với chỉ một câu nói, Yogurt đã khéo léo thể hiện rằng cô đã vượt qua được những chuyện không vui trong quá khứ và đang tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc hơn.
Phản ứng của Yogurt đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây là một màn đáp trả vô cùng thông minh và đẳng cấp.
Phản ứng của Yogurt đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây là một màn đáp trả vô cùng thông minh và đẳng cấp.
Yogurt đã chứng minh rằng cô không hề bị những lời nói tiêu cực làm tổn thương. Cô nàng tự tin vào bản thân và hạnh phúc hiện tại của mình.
Yogurt đã chứng minh rằng cô không hề bị những lời nói tiêu cực làm tổn thương. Cô nàng tự tin vào bản thân và hạnh phúc hiện tại của mình.
Câu nói "thì vậy nên mới có người tốt hơn chứ" cũng cho thấy Yogurt đã chấp nhận và học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ. Cô xem đó là một bước đệm để tìm được hạnh phúc đích thực.
Câu nói "thì vậy nên mới có người tốt hơn chứ" cũng cho thấy Yogurt đã chấp nhận và học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ. Cô xem đó là một bước đệm để tìm được hạnh phúc đích thực.
Thiên Anh
#Phú Bà Yogurt #phản ứng đẳng cấp #bình luận mạng #tình cảm #đối đáp khéo léo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT