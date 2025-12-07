Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phong cách thời trang ăn ý của vợ chồng diễn viên Anh Đức

Giải trí

Phong cách thời trang ăn ý của vợ chồng diễn viên Anh Đức

Cặp đôi diễn viên Anh Đức - Anh Phạm có sự đồng điệu trong phong cách thời trang khi xuất hiện tại các sự kiện hoặc trong những khoảnh khắc đi du lịch.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, tham gia một sự kiện thời trang, Anh Đức - Anh Phạm ăn mặc đồng điệu. Cặp đôi diễn viên diện trang phục cùng tông màu đen. Ảnh: FB Anh Phạm.
Mới đây, tham gia một sự kiện thời trang, Anh Đức - Anh Phạm ăn mặc đồng điệu. Cặp đôi diễn viên diện trang phục cùng tông màu đen. Ảnh: FB Anh Phạm.
Anh Đức lịch lãm trong bộ đồ vest. Anh Phạm gợi cảm với váy dài, ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng. Ảnh: FB Anh Phạm.
Anh Đức lịch lãm trong bộ đồ vest. Anh Phạm gợi cảm với váy dài, ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng. Ảnh: FB Anh Phạm.
Không ít lần, Anh Đức - Anh Phạm ăn mặc đồng điệu, ăn ý khi góp mặt tại các sự kiện hoặc trong những khoảnh khắc đi du lịch. Ảnh: FB Anh Phạm.
Không ít lần, Anh Đức - Anh Phạm ăn mặc đồng điệu, ăn ý khi góp mặt tại các sự kiện hoặc trong những khoảnh khắc đi du lịch. Ảnh: FB Anh Phạm.
Vợ chồng Anh Đức diện trang phục tông màu chủ đạo đen và đỏ với các họa tiết thêu ấn tượng. Ảnh: FB Anh Đức.
Vợ chồng Anh Đức diện trang phục tông màu chủ đạo đen và đỏ với các họa tiết thêu ấn tượng. Ảnh: FB Anh Đức.
Sự đồng điệu trong phong cách của Anh Đức - Anh Phạm chủ yếu tập trung vào việc hòa hợp về màu sắc và style tổng thể. Ảnh: FB Anh Phạm.
Sự đồng điệu trong phong cách của Anh Đức - Anh Phạm chủ yếu tập trung vào việc hòa hợp về màu sắc và style tổng thể. Ảnh: FB Anh Phạm.
Vợ chồng Anh Phạm thường chọn trang phục có cùng tông màu hoặc tông màu tương đồng. Ảnh: FB Anh Đức.
Vợ chồng Anh Phạm thường chọn trang phục có cùng tông màu hoặc tông màu tương đồng. Ảnh: FB Anh Đức.
Phong cách thời trang của Anh Đức và Anh Phạm khi cả hai bên nhau được cho là thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và sự gắn bó của cặp vợ chồng son. Ảnh: FB Anh Phạm.
Phong cách thời trang của Anh Đức và Anh Phạm khi cả hai bên nhau được cho là thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và sự gắn bó của cặp vợ chồng son. Ảnh: FB Anh Phạm.
Anh Phạm chia sẻ trên Tiền Phong, ngay từ khi yêu, cô và Anh Đức đã hiểu tính cách của nhau nên sau khi kết hôn, mọi thứ dễ dàng và dung hòa. Ảnh: FB Anh Đức.
Anh Phạm chia sẻ trên Tiền Phong, ngay từ khi yêu, cô và Anh Đức đã hiểu tính cách của nhau nên sau khi kết hôn, mọi thứ dễ dàng và dung hòa. Ảnh: FB Anh Đức.
Chia sẻ trên Vietnamnet, Anh Đức cho biết, sau khi lập gia đình, anh sống, làm việc có trách nhiệm, cảm giác mọi thứ nền nếp hơn. Ảnh: FB Anh Đức.
Chia sẻ trên Vietnamnet, Anh Đức cho biết, sau khi lập gia đình, anh sống, làm việc có trách nhiệm, cảm giác mọi thứ nền nếp hơn. Ảnh: FB Anh Đức.
Anh Phạm sinh năm 1999, góp mặt trong các MV, bộ phim: Đường về có nhau, Hoa hậu giang hồ, Idol tỷ phú, Bình minh đỏ, Mai, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu. Còn Anh Đức là diễn viên hài, làm MC. Ảnh: FB Anh Phạm.
Anh Phạm sinh năm 1999, góp mặt trong các MV, bộ phim: Đường về có nhau, Hoa hậu giang hồ, Idol tỷ phú, Bình minh đỏ, Mai, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu. Còn Anh Đức là diễn viên hài, làm MC. Ảnh: FB Anh Phạm.
Anh Phạm từng chia sẻ trên VOV, Anh Đức giỏi hơn cô rất nhiều. "Tôi luôn tự nhủ mình phải nỗ lực mỗi ngày, để không bị chênh lệch quá nhiều so với anh, so với sự công nhận của chính bản thân mình và của chồng mình dành cho tôi", nữ diễn viên bày tỏ. Ảnh: FB Anh Phạm.
Anh Phạm từng chia sẻ trên VOV, Anh Đức giỏi hơn cô rất nhiều. "Tôi luôn tự nhủ mình phải nỗ lực mỗi ngày, để không bị chênh lệch quá nhiều so với anh, so với sự công nhận của chính bản thân mình và của chồng mình dành cho tôi", nữ diễn viên bày tỏ. Ảnh: FB Anh Phạm.
Thu Cúc (tổng hợp)
#diễn viên Anh Đức #Anh Đức #Anh Phạm #vợ chồng Anh Đức #vợ chồng Anh Phạm

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT