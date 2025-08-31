Hà Nội

Phát hoảng thấy bình gốm hình vịt quái dị 3.000 năm tuổi

Giải mã

Phát hoảng thấy bình gốm hình vịt quái dị 3.000 năm tuổi

Chiếc bình gốm hình vịt 3.000 năm tuổi được tìm thấy ở Baley, Bulgaria trong nghĩa trang thời đại đồ đồng gây ngạc nhiên giới khảo cổ học.

Thiên Đăng
Khu định cư Baley cổ xưa gần thị trấn Baley, tây bắc Cộng Hòa Bulgaria đã có người sinh sống trong suốt khoảng 400 năm, cách đây 3.000 năm trước. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria.
Nghĩa trang của Khu định cư Baley này được phát hiện tình cờ và các nhà khảo cổ đã khai quật nó. Cuộc khai quật năm 2020 đã phát hiện thêm 15 ngôi mộ cổ được trang trí phong phú bằng gốm sứ mang nét đặc trưng của nền văn hóa Gốm khảm, nâng tổng số ngôi mộ được phát hiện tại nghĩa trang này lên 132, và trở thành nghĩa trang thời kỳ đồ đồng lớn nhất được biết đến ở khu vực Hạ lưu sông Danube. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria.
Gần đây, khi tiến hành khai quật một ngôi mộ thời kỳ đồ đồng thuộc nghĩa trang khu định cư Baley này, các chuyên gia đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria bất ngờ tìm thấy một hiện vật lạ. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria.
Đó là một chiếc bình gốm có diện mạo giống một con vịt hoặc một loài chim nước, ước tính nó có niên đại khoảng 3.000 năm tuổi. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria.
Nhà khảo cổ học Kamen Boyadzhiev thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria cho biết, chiếc bình được chế tác tinh xảo kèm họa tiết trang trí phong phú đã gây ấn tượng rất mạnh, bên trong chiếc bình này chứa một cây kim bằng xương và hai dây chuyền bằng đồng. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria.
Chiếc bình gốm này là một ví dụ điển hình về đồ gốm được trang trí công phu thuộc nền văn hóa Gốm Khảm, ở hạ lưu sông Danube. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng
(Theo thehistoryblog)
