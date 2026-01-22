Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Phát hiện hàng trăm túi chân gà rút xương, gà ủ muối trôi nổi

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện, xử lý hàng trăm túi chân gà rút xương, gà ủ muối không rõ nguồn gốc.

Khánh Hoài

Ngày 22/1, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) thông tin, vừa qua, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên chủ trì phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 đã phát hiện và xử lý một vụ vận chuyển, kinh doanh số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn tỉnh.

1-7527.jpg
Chiếc xe chở các thùng xốp loại lớn bên trong có chứa 300 túi chân gà rút xương được đựng trong túi zíp và 102 gói gà ủ muối nguyên con.

Cụ thể, ngày 20/1, tại khu vực phường Bách Quang (tỉnh Thái Nguyên), Đoàn Liên ngành phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 đã phát hiện xe ô tô tải đang dừng đỗ có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Qua xác minh người điều khiển phương tiện kiêm chủ hàng là ông T.V.T. (trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên), chở trên thùng xe các thùng xốp loại lớn bên trong có chứa 300 túi chân gà rút xương được đựng trong túi zíp và 102 gói gà ủ muối nguyên con đã được hút chân không.

2-5057.jpg
3-1543.jpg
Toàn bộ hàng hóa này được mua "trôi nổi".

Làm việc với cơ quan chức năng, ông T.V.T. thừa nhận toàn bộ số hàng hóa trên được mua "trôi nổi" từ một số cá nhân bán hàng lưu động không rõ địa chỉ tại thị trường TP Hà Nội, sau đó vận chuyển về Thái Nguyên để bán lẻ kiếm lời. Toàn bộ số thực phẩm này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.V.T về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm theo quy định của pháp luật.

#Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên #chân gà rút xương #gà ủ muối

Bài liên quan

Kinh doanh

Những loại quất cảnh độc đáo 'gây sốt' thị trường Tết Bính Ngọ 2026

Gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường quất cảnh nhộn nhịp hơn với thế độc lạ, giàu yếu tố phong thủy.

quat1.jpg
Nổi bật nhất trên thị trường là cây quất dáng ngựa “Đỉnh sơn phong mã kết trái khai hoa”, giá hơn 30 triệu đồng. Ảnh: Dân Việt
quat2.jpg
Quất dáng ngựa đòi hỏi kỹ thuật tạo thế công phu. Toàn bộ thân, cành, tán đều được uốn nắn để tái hiện hình ảnh con ngựa. Ảnh: Vietnamnet
Xem chi tiết

Kinh doanh

Gia vị đắt thứ 3 thế giới, Việt Nam xuất khẩu nghìn tấn

Bạch đậu khấu - loại gia vị đắt thứ 3 thế giới, đang mang lại nguồn thu ngày càng lớn cho Việt Nam.

bach1.jpg
Bạch đậu khấu là một trong những loại gia vị – dược liệu quý của Việt Nam, có mùi thơm dịu, vị cay nhẹ, hơi ngọt và ấm. Ảnh: Internet
bach2.jpg
Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPSA), năm 2025, Việt Nam xuất khẩu bạch đậu khấu, nhục đậu khấu của Việt Nam tiếp tục tăng với số lượng đạt 4.247 tấn, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu đạt 32,9 triệu USD, tăng 19,1%. Ảnh: Internet
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới