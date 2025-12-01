Hà Nội

Phát hiện gương đá 8.500 tuổi, mở cửa vào thế giới cổ đại

Kho tri thức

Phát hiện gương đá 8.500 tuổi, mở cửa vào thế giới cổ đại

Từ chất liệu đến hình khắc, chiếc gương đá cổ đại tiết lộ nhiều chi tiết gây sốc về đời sống, tín ngưỡng và trình độ thủ công của cư dân Thời Đồ Đá Mới.

Thiên Đăng (Theo arkeonews)
Canhasan - một trong những khu định cư lâu đời nhất được biết đến ở Anatolia, nơi có hệ thống đường phố được cho là có niên đại tới 10.000 năm tuổi. Ảnh: @Nhóm khai quật khảo cổ Canhasan.
Gần đây, khi tiến hành khai quật tại Canhasan, các chuyên gia đến từ Nhóm khai quật khảo cổ Canhasan bất ngờ tìm thấy một hiện vật lạ. Ảnh: @Nhóm khai quật khảo cổ Canhasan.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là một chiếc gương làm bằng obsidian. Ảnh: @Nhóm khai quật khảo cổ Canhasan.
Vật thể này có niên đại cực kỳ lâu đời tới 8.500 năm tuổi, thuộc Thời Kỳ Đồ Đá Mới. Ảnh: @Nhóm khai quật khảo cổ Canhasan.
Chiếc gương đá obsidian này được đánh bóng kỹ lưỡng, đòi hỏi kỹ thuật chế tác cao và nó có ý nghĩa văn hóa quan trọng. Ảnh: @Nhóm khai quật khảo cổ Canhasan.
Việc tìm thấy chiếc gương đá obsidian 8.500 năm tuổi được chạm khắc tinh xảo mang đến cái nhìn sâu sắc hiếm có về nghề thủ công và văn hóa biểu tượng Thời Kỳ Đồ Đá Mới của Canhasan. Ảnh: @Nhóm khai quật khảo cổ Canhasan.
Đá Obsidian được đánh giá cao nhờ các cạnh sắc bén và có độ bóng như thủy tinh, nó được sử dụng rộng rãi trên khắp vùng Cận Đông cổ đại để chế tạo công cụ, vật phẩm nghi lễ và giao thương đường dài. Ảnh: @Nhóm khai quật khảo cổ Canhasan.
Vì thế, sự hiện diện của chiếc gương đá obsidian 8.500 năm tuổi này gợi lên ý nghĩa vừa mang tính biểu tượng vừa có thể mang tính nghi lễ - có lẽ gắn liền với bản sắc cá nhân, địa vị, hoặc cả giá trị tâm linh. Ảnh: @Nhóm khai quật khảo cổ Canhasan.
Thiên Đăng (Theo arkeonews)
