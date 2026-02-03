Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao giải Búa liềm Vàng

Tối 3/2, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025.

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, cùng toàn thể đồng chí đảng viên, đồng bào,

Hôm nay, trong không khí phấn khởi, tự hào kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hân hoan chào mừng thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chúng ta long trọng tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc năm 2026 và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng- giải Búa liềm vàng lần thứ X. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý vị đại biểu, các Bí thư Chi bộ tiêu biểu và đội ngũ những người làm báo cùng toàn thể các đồng chí đảng viên, đồng bào lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao giải Búa liềm Vàng lần thứ X - Ảnh: VGP

Thưa các đồng chí, đồng bào,

Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, quyết định con đường giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Trải qua 96 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, dẫn dắt đất nước, dân tộc vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là mốc son mới trong tiến trình 96 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV đã thể hiện khát vọng, niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của Đảng và dân tộc ta. Đây là tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự chủ chiến lược, tự tin, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thưa các đồng chí, đồng bào,

Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp; khó khăn, thuận lợi đan xen, song dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đất nước ta đã giữ vững thế chủ động chiến lược; tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao, ổn định chính trị-xã hội được duy trì, quốc phòng-an ninh được đảm bảo; đời sống nhân dân được cải thiện; vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao.

Trong thành tựu đáng tự hào của nhiệm kỳ Đại hội XIII, có sự đóng góp trực tiếp, bền bỉ và hết sức quan trọng của các tổ chức cơ sở đảng, của từng chi bộ, từng đảng viên và đặc biệt là đội ngũ Bí thư chi bộ - những người giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nơi gần dân nhất, sát thực tiễn nhất. Các bí thư chi bộ có vai trò vừa là "hạt nhân chính trị" trong lãnh đạo, định hướng chi bộ triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, vừa là "kiến trúc sư" trong tổ chức, điều hành, phân công nhiệm vụ cho các đảng viên, cũng đồng thời là "cầu nối" giữa ý Đảng và lòng Dân. Uy tín và sức thuyết phục của mỗi bí thư chi bộ đối với các đảng viên và quần chúng nhân dân có được từ sự nêu gương, tiên phong đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết định đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.

96 đồng chí Bí thư Chi bộ được tuyên dương tại buổi lễ hôm nay, đại diện tiêu biểu cho hơn 250.000 bí thư chi bộ trong toàn Đảng, thực sự là những tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, có phương pháp lãnh đạo khoa học, sáng tạo; biết gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, công tác sản xuất, kinh doanh; tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ và niềm tin của quần chúng nhân dân.

Việc lần đầu tiên Trung ương tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với công tác xây dựng Đảng từ cơ sở, từ chi bộ - nơi trực tiếp triển khai và kiểm nghiệm hiệu quả mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng. Lễ tuyên dương không chỉ là sự ghi nhận, tôn vinh xứng đáng đối với những đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng hết sức quan trọng của đội ngũ bí thư chi bộ mà còn là thông điệp mạnh mẽ về việc đặt trọng tâm xây dựng Đảng từ gốc rễ, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và động lực phấn đấu trong toàn đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong giai đoạn mới.

Thưa các đồng chí, đồng bào,

Đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, công tác thông tin tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo đồng thuận xã hội, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Giải Búa liềm vàng được tổ chức liên tục trong 10 năm qua là một hoạt động có ý nghĩa, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, lan tỏa sâu rộng những cách làm hay, đổi mới sáng tạo, những điển hình tiên tiến trong việc nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Các tác phẩm tham dự và đoạt Giải Búa liềm vàng năm nay đã phản ánh sinh động, kịp thời những sự kiện, sinh hoạt chính trị, nhiệm vụ quan trọng của Đảng, đi sâu phản ánh những vấn đề thời sự của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tình hình, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cùng với nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là việc thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở gắn với sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; việc hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện những chủ trương, đường lối của Đảng cùng với nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng Đảng…

Tôi đánh giá cao việc ngày càng có nhiều tác phẩm đã phát hiện, đề cập tới những bất cập, hạn chế, những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, những vấn đề bức xúc, những "điểm nghẽn" hiện nay và tìm lời giải đáp, tăng cường tính phản biện, tính chiến đấu, tính xây dựng… Nhiều tác phẩm đã thu hút sự quan tâm của công chúng và góp phần gợi mở, đề xuất các giải pháp thiết thực giúp cấp ủy, chính quyền các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sự phát triển; lan tỏa rộng rãi các chủ trương lớn của Đảng, giúp cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức đúng, hành động đúng.

Đội ngũ những người làm báo cách mạng đã thực sự hòa mình vào dòng chảy của thực tiễn cuộc sống, thể hiện rõ vai trò truyền bá tư tưởng và đồng hành với những bước đi lớn của Đảng, thúc đẩy niềm tin, trách nhiệm, khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân. Những đóng góp ấy là thành quả lao động sáng tạo, là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc về tư duy, kỹ năng, bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm xã hội của đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam, phản ánh tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng, chung sức của cả đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam với sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc, với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp to lớn của đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ trong toàn Đảng, đội ngũ báo chí cả nước thời gian qua; biểu dương sáng kiến của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, sự nỗ lực, cố gắng của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và Giải Búa liềm vàng lần thứ X. Nhiệt liệt chúc mừng 96 đồng chí bí thư chi bộ xuất sắc được tuyên dương và các tác giả, tác phẩm được trao giải Búa liềm vàng lần thứ X cùng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho thành công của giải báo chí về xây dựng Đảng lần này.

Thưa đồng chí, đồng bào,

Từ năm 2026, Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc sẽ được tổ chức định kỳ hằng năm. Để hoạt động tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc phát huy ý nghĩa, các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ. Chú trọng tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ bảo đảm vai trò hạt nhân và lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Từng đồng chí bí thư chi bộ phải đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực hành động, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tôi đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, các cây bút chuyên nghiệp và không chuyên cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XIV. Công tác thông tin, tuyên truyền phải thực sự là "pháo lệnh" truyền cảm hứng, là "trống trận" cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao nhất tinh thần "tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc", thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Các tác phẩm báo chí, nhất là các tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng cần hiện đại và sáng tạo, phù hợp với sự phát triển thông tin trong kỷ nguyên số, phải là những minh chứng sống động, thể hiện quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng trong tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, đổi mới, góp phần để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh, nâng tầm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ, tôi trân trọng chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu, các bí thư chi bộ cùng đội ngũ những người làm báo, các đồng chí đảng viên, đồng bào mạnh khỏe, hạnh phúc, an lành và nhiều thành công.

Năm mới thắng lợi mới.

Xin trân trọng cảm ơn!