Phá đường dây tự đục vỡ xương để trục lợi bảo hiểm

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây tổ chức dùng kim tiêm, búa, đinh tác động vào xương người mua bảo hiểm như tai nạn thật để trục lợi bảo hiểm.

Bảo Ngân

Tối ngày 14/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này vừa triệt phá đường dây tự đục vỡ xương khớp, gây thương tích giả nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ.

1-8476.jpg
Các đối tượng liên quan đến đường dây tại cơ quan Công an.

Trước đó, thông qua các tài liệu thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ Tạ Minh Châu (30 tuổi, cựu cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê) là kẻ chủ mưu, cầm đầu.

Cụ thể, Châu lợi dụng thời gian công tác lâu năm trong ngành y, am hiểu sâu về cấu tạo xương-khớp và cơ chế chi trả bảo hiểm đối với thương tích gãy xương có giá trị cao để dựng nên quy trình trục lợi bảo hiểm nhân thọ bài bản: từ việc vận động mua bảo hiểm, tổ chức gây thương tích, đến hợp thức hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt tiền từ các công ty bảo hiểm.

2.jpg
Tạ Minh Châu tại cơ quan Công an.
3.jpg
Hình ảnh xương khớp do Châu gây thương tích.

Châu trực tiếp thực hiện hành vi tiêm thuốc mê, sau đó sử dụng kim tiêm, búa, đinh để tác động vào xương người mua bảo hiểm, tạo nên những vết nứt, vỡ xương như tai nạn thật. Khi thương tích đã được tạo ra, Châu hướng dẫn các đối tượng dựng hiện trường giả như điện giật, trượt chân ngã suối… nhằm hợp thức hóa bệnh án và hoàn thiện hồ sơ yêu cầu chi trả. Thủ đoạn này được đánh giá là tàn nhẫn, vô nhân tính, coi thường đến sức khỏe và tính mạng người tham gia, đồng thời được tính toán kỹ lưỡng để gây thương tích tại vị trí có mức chi trả cao, khiến các công ty bảo hiểm khó phát hiện dấu hiệu gian dối.

Châu câu kết với Nguyễn Thị Hoài Thu và nhiều đối tượng khác gồm: Nguyễn Anh Dũng, Hà Thành Đạt, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp, Hoàng Thị Linh… Đây đều là những người được Châu hướng dẫn mua bảo hiểm và trực tiếp bị gây thương tích nhằm hưởng lợi bất chính.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng từ nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ như Manulife, AIA, Dai ichi Life, FWD, Sun Life, Chubb Life… Trong đó riêng Manulife bị chiếm đoạt khoảng 2,6 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạ Minh Châu, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp và Nguyễn Anh Dũng; đồng thời tạm giữ 6 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng và làm rõ vai trò từng đối tượng liên quan.

Việc triệt phá đường dây trục lợi bảo hiểm này thể hiện sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ, đồng thời khẳng định tinh thần chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự.

