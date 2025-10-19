Hà Nội

Xe

Ôtô châu Âu sản xuất tại Việt Nam: Phụ tùng sẵn, dễ bảo dưỡng

Skoda Kushaq giữ nguyên giá trị về sự an toàn, khả năng vận hành và thiết kế thực dụng châu Âu là lựa chọn hấp dẫn và có mức giá phù hợp với người dùng Việt.

Thảo Nguyễn
Video: Chi tiết Skoda Kushaq "đối thủ" Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross.

Skoda Kushaq là mẫu crossover hạng B được lắp ráp CKD tại nhà máy TC Motor ở Quảng Ninh, đang mang đến lựa chọn mới cho người dùng Việt Nam với những điểm nhấn về phụ tùng sẵn có, lịch bảo dưỡng linh hoạt và chi phí hợp lý. Là mẫu xe đầu tiên của Skoda tại thị trường Việt Nam, Kushaq không chỉ kế thừa thiết kế thực dụng từ châu Âu mà còn được tối ưu hoá để phù hợp với điều kiện địa phương, bao gồm cả khía cạnh bảo dưỡng và sửa chữa.

3-7541.jpg
Xe Skoda Kushaq sản xuất tại Việt Nam: Phụ tùng sẵn, dễ bảo dưỡng.

Skoda Kushaq có chính sách bảo hành phụ tùng lên đến 2 năm, dài hơn so với mức 1 năm phổ biến ở nhiều đối thủ trên thị trường. Phụ tùng được nhập khẩu chính hãng từ châu Âu, với giá cả được công khai tại các Trung tâm Trải nghiệm của hãng, giúp khách hàng dễ dàng tra cứu và lập kế hoạch chi phí. Điều này góp phần giảm bớt lo ngại về nguồn cung linh kiện cho xe châu Âu sản xuất tại Việt Nam.

Về bảo dưỡng, lịch định kỳ của Kushaq được khuyến cáo ở mức 7.500 km hoặc 1 năm (tùy theo điều kiện nào đến trước), rộng rãi hơn so với khoảng cách 5.000 km hoặc 6 tháng thường thấy ở các mẫu xe Nhật Bản và Hàn Quốc. Chi phí bảo dưỡng của Kushaq thấp hơn với các mẫu xe châu Âu cùng phân khúc như Peugeot hay Volkswagen, giúp cân bằng giữa chất lượng và khả năng chi trả, thực tế theo hãng chia sẻ, tổng mức bảo dưỡng Skoda ở mốc 6 vạn km (tương đương xe gia đình đi 6 năm) chỉ khoảng 24 triệu đồng, đây là mức chi phí không cao hơn xe Nhật, Hàn.

1-7680.jpg
Kushaq được khuyến cáo ở mức 7.500 km hoặc 1 năm (tùy theo điều kiện nào đến trước), rộng rãi hơn so với khoảng cách 5.000 km hoặc 6 tháng.

Động cơ 1.0L TSI Turbo trên Kushaq sử dụng dầu nhớt đạt tiêu chuẩn VW 508 00, là phẩm cấp dành cho động cơ xăng đời mới của tập đoàn Volkswagen. Với độ nhớt SAE 0W-20, loại dầu này giúp giảm ma sát và hỗ trợ hiệu suất động cơ. Tại thị trường Việt Nam, tiêu chuẩn này tương đương với dầu dùng trên các mẫu xe Audi, trong khi xe Volkswagen phân phối địa phương thường dùng SAE 0W-30 với tiêu chuẩn VW 504 00.

4-6581.jpg
Động cơ 1.0L TSI Turbo trên Kushaq sử dụng dầu nhớt đạt tiêu chuẩn VW 508 00, là phẩm cấp dành cho động cơ xăng đời mới của tập đoàn Volkswagen.

Chi phí dầu bảo dưỡng cho Kushaq ở mức 275.000 đồng mỗi lít, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày. Tiêu chuẩn VW 508 00 được phát triển để hoạt động ổn định ở các mức nhiệt độ khác nhau, hỗ trợ bảo vệ các chi tiết máy khỏi mài mòn, giảm hình ảnh cặn bẩn và oxy hoá dầu, từ đó góp phần kéo dài tuổi thọ động cơ và hệ thống turbo. Ngoài ra, công nghệ phụ gia trong dầu giúp giữ sạch piston, xupap và các bộ phận bên trong, đồng thời giảm thiểu muội than và cặn dầu.

2-9770.jpg
Skoda đang ưu đãi 50% thuế trước bạ cho Kushaq, Slavia, Kodiaq và miễn phí thay dầu lần đầu mốc 7.500km cho khách hàng mua xe trong tháng 10.

Hiện tại, Skoda ưu đãi 50% thuế trước bạ một số dòng xe như Skoda Kushaq, Slavia, Kodiaq và miễn phí thay dầu lần đầu mốc 7.500km cho khách hàng mua xe trong tháng 10. Thực tế, mức giá sau ưu đãi dành cho Skoda Kushaq phiên bản Ambition tương đương 569 triệu đồng và Style là 616 triệu đồng, đây là mức giá chỉ tương đương xe Nhật, Hàn trong phân khúc.

Với những khách hàng đang cân nhắc giữa cảm giác lái và chi phí sở hữu, Kushaq mang đến một lựa chọn cân bằng bao gồm: khung gầm MQB A0-IN, động cơ TSI tăng áp, cộng với chính sách phụ tùng và lịch bảo dưỡng mang tính thực dụng cho thị trường Việt Nam.

