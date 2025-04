Xu hướng tiêu dùng ôtô 2025 - công nghệ và tiện nghi lên ngôi

Video: Đánh giá xe SUV Omoda C5 mới tại Việt Nam.

Trong số những mẫu xe ôtô nổi bật đầu năm 2025 này, Omoda C5 của thương hiệu Omoda & Jaecoo Việt Nam đang dần khẳng định vị thế nhờ phong cách thiết kế cá tính, công nghệ tiên tiến và chính sách bán hàng hấp dẫn.

Người Việt chuộng xe thời trang, thông minh và giá "mềm"

Không chỉ là phương tiện di chuyển, ôtô ngày nay còn là tuyên ngôn phong cách sống. Điều này đặc biệt đúng với nhóm người tiêu dùng trẻ đang chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu khách hàng mua xe tại Việt Nam. Họ ưu tiên những mẫu xe sở hữu thiết kế thời thượng, công nghệ hiện đại, vận hành thông minh và giá cả hợp lý. Thị trường hiện ghi nhận sức hút từ các mẫu xe như Kia Seltos, Hyundai Creta, Toyota Corolla Cross...

Thiết kế thời trang, công nghệ hiện đại và giá bán hợp lý đang trở thành xu hướng chọn mua ôtô tại Việt Nam trong năm 2025.

Trong phân khúc SUV coupe hạng C, Omoda C5 nổi bật như một lựa chọn mới đầy cuốn hút, đánh trúng thị hiếu thị trường với thiết kế thời trang, tiện nghi hiện đại và giá bán hấp dẫn.

Omoda C5 Luxury – Đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng của người dùng

Omoda C5 Luxury mang thiết kế coupe thể thao hiện đại, với các đường nét khí động học, cụm đèn LED định vị sắc sảo và đèn hậu hiệu ứng dòng chảy. Đây là yếu tố giúp chiếc xe dễ dàng chinh phục những khách hàng yêu thích sự khác biệt, thời trang và cá tính.

Về trang bị, xe được tích hợp một loạt trang bị an toàn và an ninh như: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, chức năng chống trượt TCS, phanh tay điện tử, Auto hold, 4 túi khí,… và nhiều tính năng an toàn khác.

Khoang nội thất cũng mang lại trải nghiệm đáng giá với màn hình kép 10.25 inch, ghế thể thao chỉnh điện, chức năng điều khiển bằng giọng nói, kết nối Carplay, Android Auto không dây, hệ thống 4 loa, khởi động từ xa, bật điều hòa,.... Sự tiện nghi, kết nối và cảm giác lái hiện đại là những gì khách hàng sẽ cảm nhận ngay từ lần đầu sử dụng.

Với mức giá ưu đãi chỉ 499 triệu đồng từ nay đến hết 30/4/2025 kèm quà tặng gói bảo dưỡng 02 năm bảo dưỡng cho 555 khách hàng đầu tiên, Omoda C5 Luxury không chỉ hấp dẫn về thiết kế và công nghệ, mà còn cực kỳ cạnh tranh về giá. Đặc biệt, xe được áp dụng chương trình bảo hành nổi bật: 7 năm hoặc 1 triệu km cho toàn xe, và 10 năm hoặc 1 triệu km cho động cơ, giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể chi phí trong những năm đầu sử dụng.

Bên cạnh đó, hai phiên bản cao cấp hơn là Omoda C5 Premium và Flagship cũng được ưu đãi đặc biệt với: 02 năm bảo dưỡng miễn phí hoặc 20.000 km. 02 năm bảo hiểm vật chất. Gói phụ kiện cao cấp (camera hành trình & phim cách nhiệt). Hỗ trợ lãi suất 0% trong 6 tháng tại ABBANK...

Omoda C5 Premium và Omoda C5 Flagship, Omoda C5 Luxury là lựa chọn sáng suốt trong phân khúc xe đô thị trong năm 2025.

Với thiết kế thời thượng, công nghệ hiện đại và giá bán hấp dẫn, cùng với 2 phiên bản Omoda C5 Premium và Omoda C5 Flagship, Omoda C5 Luxury là lựa chọn sáng suốt trong phân khúc, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.