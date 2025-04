Volvo XC60 T6 Inscription chạy 6 năm tại Việt Nam, bán 1,3 tỷ

Một chiếc Volvo XC60 T6 Inscription đời 2019 đang được rao bán trên thị trường xe cũ Việt. Xe thuộc phiên bản T6 Inscription, đã lăn bánh khoảng 57.000 km, thuộc phiên bản nhập khẩu từ Thụy Điển - một lô hàng hiếm tại Việt Nam khi chỉ có khoảng 60 chiếc từng được đưa về nước. Theo người bán, khi mua mới, giá xe Volvo XC60 T6 Inscription 2019 bán ra hơn 3 tỷ đồng do được trang bị đầy đủ các tùy chọn cao cấp nhất (full option). Hiện tại, Volvo XC60 chính hãng đã chuyển sang nhập khẩu từ Malaysia với hai phiên bản: B6 (Mild-hybrid) có giá 2,32 tỷ đồng. T8 (Plug-in hybrid) có giá 2,89 tỷ đồng. Volvo VX60 bản T6 Inscription đời 2019 như chiếc xe đang rao bán sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, không còn xuất hiện trên các mẫu Volvo XC60 nhập chính hãng hiện nay. Chiếc xe SUV Volvo XC60 T6 Inscription 2019 này sở hữu ngoại thất màu ghi xanh, kết hợp các chi tiết mạ chrome tạo điểm nhấn sang trọng. Sau gần 6 năm sử dụng, lớp sơn vẫn giữ được độ bóng bẩy, không có dấu hiệu xuống cấp đáng kể. Một số điểm nổi bật về thiết kế: Hệ thống đèn LED toàn phần với thiết kế búa Thor đặc trưng của Volvo. Bộ mâm đa chấu 19 inch, mang đến dáng vẻ thể thao và vững chãi. Kích thước tổng thể 4.688 x 1.902 x 1.658 mm, với chiều dài cơ sở 2.865 mm. Khoảng sáng gầm xe 216 mm. Do thuộc lô nhập khẩu Thụy Điển, chiếc Volvo XC60 này có một số điểm khác biệt so với bản nhập Malaysia, đặc biệt là về màu sắc và chất liệu nội thất. Ghế da Nappa màu nâu có đục lỗ thông hơi, giữ độ căng tốt sau hơn 60.000 km sử dụng. Dàn loa Bowers & Wilkins cao cấp, mang đến trải nghiệm âm thanh tuyệt vời hơn. Ngoài ra, xe còn có Hệ thống kính cách âm 2 lớp, giúp cải thiện khả năng chống ồn trong khoang cabin. Ghế sau có chức năng gập điện, tiện lợi hơn cho việc mở rộng không gian chứa đồ. Màn hình hiển thị HUD trên kính lái, hỗ trợ quan sát thông tin vận hành dễ dàng hơn. Các trang bị tiện ích khác như ghế trước có chức năng sưởi, làm mát và massage, mang lại cảm giác thoải mái cho người ngồi. Điều hòa 4 vùng tự động, giúp tất cả hành khách có thể điều chỉnh nhiệt độ riêng biệt... Trong khi đó, phiên bản nhập Malaysia bị cắt giảm khá nhiều, chỉ có điều hòa 2 vùng, không có loa Bowers & Wilkins và không có ghế da Nappa. Volvo XC60 T6 Inscription 2019 trang bị động cơ I4 2.0L, kết hợp cả bộ tăng áp và siêu nạp. Công suất tối đa lên tới 320 mã lực tại 5.700 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 400Nm tại 5.400 vòng/phút. Động cơ này được kế thừa từ mẫu xe đàn anh Volvo XC90, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ, ổn định. Một điểm đáng chú ý trên phiên bản nhập Thụy Điển là hệ thống treo khí nén, giúp tăng cường sự êm ái khi vận hành. Hệ thống này còn có thể nâng/hạ gầm xe để hỗ trợ việc bốc dỡ hàng hóa hoặc di chuyển trên địa hình xấu. Theo đánh giá từ một số người dùng, phiên bản nhập Thụy Điển cho cảm giác lái đầm chắc hơn và cách âm tốt hơn so với bản nhập Malaysia. Volvo luôn được biết đến với danh tiếng về an toàn hàng đầu thế giới và chiếc XC60 T6 Inscription 2019 cũng không ngoại lệ. Xe được trang bị hàng loạt tính năng an toàn tiên tiến như: Ga tự động thích ứng (Adaptive Cruise Control), Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, giúp xe không bị chệch khỏi làn đường. Hệ thống cảm biến phát hiện chướng ngại vật, Cảnh báo điểm mù, Đọc biển báo giao thông... Video: Vì sao Volvo XC60 bán vượt cả Mercedes GLC và BMW X3?

Một chiếc Volvo XC60 T6 Inscription đời 2019 đang được rao bán trên thị trường xe cũ Việt. Xe thuộc phiên bản T6 Inscription, đã lăn bánh khoảng 57.000 km, thuộc phiên bản nhập khẩu từ Thụy Điển - một lô hàng hiếm tại Việt Nam khi chỉ có khoảng 60 chiếc từng được đưa về nước. Theo người bán, khi mua mới, giá xe Volvo XC60 T6 Inscription 2019 bán ra hơn 3 tỷ đồng do được trang bị đầy đủ các tùy chọn cao cấp nhất (full option). Hiện tại, Volvo XC60 chính hãng đã chuyển sang nhập khẩu từ Malaysia với hai phiên bản: B6 (Mild-hybrid) có giá 2,32 tỷ đồng. T8 (Plug-in hybrid) có giá 2,89 tỷ đồng. Volvo VX60 bản T6 Inscription đời 2019 như chiếc xe đang rao bán sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, không còn xuất hiện trên các mẫu Volvo XC60 nhập chính hãng hiện nay. Chiếc xe SUV Volvo XC60 T6 Inscription 2019 này sở hữu ngoại thất màu ghi xanh, kết hợp các chi tiết mạ chrome tạo điểm nhấn sang trọng. Sau gần 6 năm sử dụng, lớp sơn vẫn giữ được độ bóng bẩy, không có dấu hiệu xuống cấp đáng kể. Một số điểm nổi bật về thiết kế: Hệ thống đèn LED toàn phần với thiết kế búa Thor đặc trưng của Volvo. Bộ mâm đa chấu 19 inch, mang đến dáng vẻ thể thao và vững chãi. Kích thước tổng thể 4.688 x 1.902 x 1.658 mm, với chiều dài cơ sở 2.865 mm. Khoảng sáng gầm xe 216 mm. Do thuộc lô nhập khẩu Thụy Điển, chiếc Volvo XC60 này có một số điểm khác biệt so với bản nhập Malaysia, đặc biệt là về màu sắc và chất liệu nội thất. Ghế da Nappa màu nâu có đục lỗ thông hơi, giữ độ căng tốt sau hơn 60.000 km sử dụng. Dàn loa Bowers & Wilkins cao cấp, mang đến trải nghiệm âm thanh tuyệt vời hơn. Ngoài ra, xe còn có Hệ thống kính cách âm 2 lớp, giúp cải thiện khả năng chống ồn trong khoang cabin. Ghế sau có chức năng gập điện, tiện lợi hơn cho việc mở rộng không gian chứa đồ. Màn hình hiển thị HUD trên kính lái, hỗ trợ quan sát thông tin vận hành dễ dàng hơn. Các trang bị tiện ích khác như ghế trước có chức năng sưởi, làm mát và massage, mang lại cảm giác thoải mái cho người ngồi. Điều hòa 4 vùng tự động, giúp tất cả hành khách có thể điều chỉnh nhiệt độ riêng biệt... Trong khi đó, phiên bản nhập Malaysia bị cắt giảm khá nhiều, chỉ có điều hòa 2 vùng, không có loa Bowers & Wilkins và không có ghế da Nappa. Volvo XC60 T6 Inscription 2019 trang bị động cơ I4 2.0L, kết hợp cả bộ tăng áp và siêu nạp. Công suất tối đa lên tới 320 mã lực tại 5.700 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 400Nm tại 5.400 vòng/phút. Động cơ này được kế thừa từ mẫu xe đàn anh Volvo XC90, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ, ổn định. Một điểm đáng chú ý trên phiên bản nhập Thụy Điển là hệ thống treo khí nén, giúp tăng cường sự êm ái khi vận hành. Hệ thống này còn có thể nâng/hạ gầm xe để hỗ trợ việc bốc dỡ hàng hóa hoặc di chuyển trên địa hình xấu. Theo đánh giá từ một số người dùng, phiên bản nhập Thụy Điển cho cảm giác lái đầm chắc hơn và cách âm tốt hơn so với bản nhập Malaysia. Volvo luôn được biết đến với danh tiếng về an toàn hàng đầu thế giới và chiếc XC60 T6 Inscription 2019 cũng không ngoại lệ. Xe được trang bị hàng loạt tính năng an toàn tiên tiến như: Ga tự động thích ứng (Adaptive Cruise Control), Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, giúp xe không bị chệch khỏi làn đường. Hệ thống cảm biến phát hiện chướng ngại vật, Cảnh báo điểm mù, Đọc biển báo giao thông... Video: Vì sao Volvo XC60 bán vượt cả Mercedes GLC và BMW X3?