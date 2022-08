MG7 2023 giá rẻ vén màn, cạnh tranh sòng phẳng với Honda Civic

Vào ngày 17/8/2022 vừa qua, thương hiệu xe MG của Trung Quốc đã chính thức vén màn mẫu xe MG7 2023 thế hệ mới ở thị trường tỷ dân. Được định vị như mẫu xe đầu bảng của MG tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe sedan MG7 2023 đồng thời là thành viên đầu tiên trong dòng Black Label mới của thương hiệu này. Black Label sẽ là dòng sản phẩm tập trung vào phong cách thiết kế và trang bị cao cấp của MG. Là sedan thể thao hạng C, MG7 2023 sở hữu kích thước khá lớn, bao gồm chiều dài 4.884 mm, chiều rộng 1.889 mm, chiều cao 1.447 mm và chiều dài cơ sở 2.778 mm. So với những đối thủ như Honda Civic (2.735 mm), Mazda3 (2.725 mm) và Toyota Corolla Altis (2.700 mm), mẫu xe Trung Quốc này có chiều dài cơ sở lớn hơn đáng kể. Là thành viên sáng lập của dòng xe Black Label, MG7 2023 mang trên mình logo màu đen của hãng MG. Trước MG7 mới, chưa từng có mẫu xe nào của MG được trang bị logo màu đen Bên cạnh đó, MG7 2023 còn thu hút sự chú ý nhờ thiết kế ngoại thất theo phong cách thể thao. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu MG, mẫu sedan hạng C này mang trên mình lưới tản nhiệt cỡ lớn với những mắt lưới đan xen phức tạp. Nằm bên trên lưới tản nhiệt và ôm lấy hai bên nắp ca-pô là cụm đèn pha LED vuốt về phía sau...tích hợp 2 dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "V" sắc sảo. Chưa hết, MG7 2023 còn được trang bị khe gió nằm dọc ở hai góc đầu xe, ẩn trong hốc hình chữ "C". Khe gió này gợi liên tưởng đến MG Cyberster Concept từng trình làng tại triển lãm Ô tô Thượng Hải 2021. Trong khi đó, thiết kế bên sườn của mẫu sedan hạng C này lại mang phong cách fastback với gầm thấp và nóc dốc về phía sau, khiến người ta nhớ tới Audi A7. Trên thân xe của MG7 2023 xuất hiện những đường dập gân mạnh mẽ và chắn bùn sau nổi bật. Bên cạnh đó là thiết kế cửa không viền, gương chiếu hậu tích hợp camera.. ... bộ vành hợp kim 5 chấu khỏe khoắn và cùm phanh thể thao. Vành la-zăng của mẫu xe này có đường kính lớn nhất là 19 inch. Đằng sau, MG7 2023 được trang bị cụm đèn hậu LED với tạo hình nhịp đập bên trong. Cụm đèn hậu được thiết kế nối liền với nhau khiến phần đuôi xe như rộng hơn. Nằm ngay bên trên đèn hậu là cánh gió đuôi nhỏ tích hợp vào nắp cốp sau. Phía dưới còn có 4 ống xả hình bầu dục, chia đều sang hai bên. Ở phiên bản Trophy cao cấp, mẫu sedan hạng C này sẽ có thêm logo màu đen trên sườn xe...và cánh gió đuôi chủ động, có thể nâng lên, hạ xuống. Thêm vào đó là màu sơn ngoại thất xanh lá British Green cổ điển, tương tự MG7 thế hệ đầu tiên. Không để người tiêu dùng Trung Quốc thất vọng, MG7 2023 đi kèm không gian nội thất vừa rộng rãi vừa công nghệ cao. Điều này được thể hiện qua 2 màn hình nối liền với nhau và nằm độc lập trên mặt táp-lô. Đầu tiên là màn hình LCD 10,25 inch của bảng đồng hồ kỹ thuật số, nằm sau vô lăng. Bên phải là màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng với kích thước 12,3 inch. Ngoài ra, nội thất của MG7 2023 còn được bọc bằng chất liệu da Dinamica mềm mại và tạo cảm giác cao cấp. Trong khi đó, ghế trước của xe được thiết kế theo phong cách thể thao, ôm lấy thân người ngồi. Những trang bị nổi bật khác của MG7 2023 bao gồm chip Qualcomm Snapdragon 8155, màn hình hiển thị thông tin kính lái với công nghệ thực tế ảo AR-HUD, hệ thống âm thanh Bose 14 loa, cửa sổ trời toàn cảnh và tính năng đỗ xe nhớ vị trí. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu sedan hạng C này là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 192 kW (khoảng 262 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 405 Nm. Động cơ đồng hành với hộp số tự động 9 cấp mới do tập đoàn mẹ SAIC sản xuất. Nhờ đó, MG7 2023 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 6,5 giây và tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ 6,2 lít/100 km. Hiện giá xe MG7 2023 tại thị trường Trung Quốc vẫn chưa được công bố. Video: Giới thiệu chi tiết mẫu sedan hạng C - MG7 2023.

