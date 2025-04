Mazda EZ-60 "lộ hàng" - thiết kế Kodo, công nghệ Trung Quốc

Mẫu xe này đã được tiết lộ sớm trên nền tảng mạng xã hội Weibo bởi liên doanh Changan-Mazda, với thời điểm ra mắt chính thức dự kiến vào cuối tháng 4. Phiên bản quốc tế của EZ-60 có thể sẽ mang tên Mazda CX-6e 2026 mới, và được giới thiệu rộng rãi vào cuối năm nay. Mẫu xe SUV Mazda EZ-60 là hiện thân thương mại hóa của mẫu concept Arata – từng được công chúng nhầm lẫn là thiết kế phác thảo của Mazda CX-5 thế hệ tiếp theo. Khác với phỏng đoán ban đầu, EZ-60 hướng đến phân khúc SUV thuần điện cỡ trung – một phân khúc đầy tiềm năng nhưng cũng cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt tại Trung Quốc. Đây cũng là phân khúc từng chứng kiến thất bại của mẫu Mazda MX-30, chiếc xe điện đầu tiên của thương hiệu Nhật, khi không đạt kỳ vọng và bị khai tử chỉ sau chưa đầy ba năm có mặt trên thị trường. Về mặt thiết kế, EZ-60 vẫn giữ được triết lý “Kodo – linh hồn chuyển động” đặc trưng của Mazda, với phần đầu xe sắc nét nhờ cụm đèn ban ngày tạo hình cánh chim và logo phát sáng nổi bật. Tuy nhiên, điểm khác biệt đáng kể nằm ở thân và đuôi xe – mềm mại, mượt mà với các đường cong lớn, gợi liên tưởng tới phong cách thiết kế hiện đại, đơn giản của các hãng xe điện Trung Quốc. Một chi tiết đáng chú ý là camera thay thế gương chiếu hậu – công nghệ đang dần phổ biến tại thị trường nội địa. Điều đáng nói là, EZ-60 không được phát triển hoàn toàn bởi Mazda. Thay vào đó, khung gầm của xe do Changan – đối tác liên doanh của Mazda tại Trung Quốc – đảm nhiệm. Trên thực tế, mẫu SUV mới này chia sẻ nền tảng kỹ thuật với Deepal S07, sản phẩm thuộc thương hiệu con Deepal do Changan sở hữu. Dự kiến, Mazda EZ-60 sẽ có hai tùy chọn hệ truyền động: phiên bản BEV (thuần điện) và EREV (hybrid nối dài – dùng động cơ đốt trong để sạc lại pin). So với EZ-6, phạm vi vận hành của EZ-60 có thể thấp hơn do kích thước và trọng lượng lớn hơn. Các ước tính ban đầu cho thấy mẫu SUV này có thể đạt quãng đường khoảng 500 km mỗi lần sạc, thấp hơn mức 600 km của mẫu sedan. Dù chưa công bố hình ảnh nội thất, nhiều khả năng khoang cabin của EZ-60 sẽ tương tự EZ-6 – với thiết kế tối giản, tập trung vào trải nghiệm người dùng và tích hợp nhiều công nghệ kết nối hiện đại. Việc Mazda tiếp tục sử dụng nền tảng nội địa Trung Quốc trong các mẫu xe điện mới không phải ngẫu nhiên, mà là một phần trong chiến lược mở rộng nhanh sang xe điện bằng cách hợp tác với các đối tác giàu kinh nghiệm tại địa phương. Ngoài EZ-6 và EZ-60, Mazda đã xác nhận sẽ giới thiệu thêm hai mẫu xe điện sử dụng nền tảng Trung Quốc trong giai đoạn 2028–2030. Đây là khoảng thời gian chuyển tiếp, nhằm kéo dài quãng thời gian phát triển và hoàn thiện nền tảng thuần điện riêng do Mazda tự thiết kế, dự kiến ra mắt từ năm 2027 trở đi. Mazda EZ-60 chạy điện là bước đi chiến lược mới trong nỗ lực điện hóa của hãng xe Nhật tại thị trường lớn nhất thế giới – Trung Quốc. Với thiết kế hiện đại, tùy chọn hệ truyền động linh hoạt và sự hậu thuẫn từ đối tác Changan, mẫu SUV này đang được kỳ vọng sẽ giúp Mazda tìm lại chỗ đứng trong phân khúc SUV điện đang tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào nền tảng phát triển của đối tác vẫn là con dao hai lưỡi – đặt ra nhiều câu hỏi về định vị thương hiệu và khả năng duy trì bản sắc Mazda trong dài hạn. Video: Hé lộ mẫu xe SUV điện Mazda EZ-60 2026 mới.

