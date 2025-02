Jeep Wagoneer S Limited giá 1,7 tỷ đồng, chạy 473 km/lần sạc

Tại Triển lãm ô tô Chicago, Jeep đã công bố ra mắt phiên bản Limited mới dành cho mẫu SUV cỡ trung thuần điện Wagoneer S. Mức giá xe Jeep Wagoneer S Limited 2025 khởi điểm là 66.995 USD (tương đương 1,7 tỷ đồng), thấp hơn 5.000 USD so với phiên bản Launch Edition, bù lại, xe bị cắt giảm công suất động cơ và một số trang bị. Mặc dù sở hữu hệ thống truyền động tương tự bản Launch Edition, tuy nhiên, công suất của bản xe SUV Jeep Wagoneer S Limited 2025 chỉ đạt 500 mã lực. Jeep đã khóa 100 mã lực của động cơ bằng phần mềm và người mua có thể mở khóa toàn bộ sức mạnh của xe nếu chấp nhận trả thêm một khoản phí. Phiên bản Limited mới sẽ có mô-men xoắn 710 Nm, trong khi phiên bản Launch Edition có mô-men xoắn 837 Nm. Ngay cả với công suất yếu hơn, Wagoneer S Limited cũng không hề chậm chạp, mẫu xe này có khả năng tăng tốc từ 0-98 km/h trong khoảng chưa đầy 4 giây, trong khi biến thể mạnh hơn hoàn thành nhiệm vụ trong 3,4 giây. Cả hai phiên bản SUV điện đều có tốc độ tối đa là 200 km/h. Wagoneer S Limited được trang bị hệ thống pin 100,5 kWh, cung cấp quãng đường di chuyển đạt 473 km. Trong khi đó, phiên bản Launch Edition có quãng đường di chuyển đạt 488 km. Mẫu SUV này cũng được tích hợp sạc nhanh DC, giúp tăng dung lượng từ 20% lên 80% chỉ trong 23 phút. Nội thất của Wagoneer S Limited sở hữu hàng loạt trang bị hiện đại, đi kèm các chi tiết thủ công được chế tạo tỉ mỉ. Trong đó, nổi bật nhất là hệ thống 4 màn hình nằm trải dài trên mặt táp lô. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên của Jeep loại bỏ hoàn toàn hệ thống phím bấm vật lý, từ đó đem lại không gian thông thoáng hơn. Tương tự bản First Editions, Jeep Wagoneer S Limited tại Mỹ vẫn sẽ được trang bị tiêu chuẩn cửa sổ trời toàn cảnh hai lớp và có tùy chọn bổ sung hệ thống âm thanh McIntosh 19 loa. Trong một bài phỏng vấn gần đây, Jeep cho biết Wagoneer S có giá bán quá cao so với các phiên bản chạy xăng. Do đó, nhiều khả năng trong thời gian tới, hãng sẽ tiếp tục bổ sung các phiên bản giá rẻ cho mẫu SUV này. Video: Xem chi tiết xe SUV Jeep Wagoneer S 2025.

