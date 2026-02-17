Hơn 800 trường hợp 'ma men' bị CSGT xử lý mùng 1 Tết

Lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm soát 36.735 lượt phương tiện, phát hiện và lập biên bản xử lý 809 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Chiều 17/2, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết từ 10h-14h ngày 17/2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an 34/34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra nồng độ cồn.

Kết quả, lực lượng CSGT đã kiểm soát 36.735 lượt phương tiện (203 xe khách, 597 xe tải, 8.713 xe con, 26.452 xe mô tô, 770 xe thô sơ và phương tiện khác); phát hiện và lập biên bản xử lý 809 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (02 xe khách, 28 xe con, 758 xe mô tô, 21 xe thô sơ và phương tiện khác).

Đồng thời xử lý một số hành vi khác liên quan như: Không có GPLX là 220 trường hợp; Không có ĐKX là 176 trường hợp; Không có gương chiếu hậu: 36 trường hợp; Tạm giữ 809 phương tiện; 63 GPLX…

Tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn trong khung giờ phát lệnh trên không xảy ra.

Trước đó, Cục CSGT chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc ngay 10h sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đã đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn". Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện từ 19h - 23h ngày hôm nay.

