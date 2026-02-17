Hà Nội

Xã hội

Hơn 800 trường hợp 'ma men' bị CSGT xử lý mùng 1 Tết

Lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm soát 36.735 lượt phương tiện, phát hiện và lập biên bản xử lý 809 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Bảo Ngân

Chiều 17/2, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết từ 10h-14h ngày 17/2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an 34/34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

cats-9106.jpg
Lực lượng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra nồng độ cồn.

Kết quả, lực lượng CSGT đã kiểm soát 36.735 lượt phương tiện (203 xe khách, 597 xe tải, 8.713 xe con, 26.452 xe mô tô, 770 xe thô sơ và phương tiện khác); phát hiện và lập biên bản xử lý 809 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (02 xe khách, 28 xe con, 758 xe mô tô, 21 xe thô sơ và phương tiện khác).

Đồng thời xử lý một số hành vi khác liên quan như: Không có GPLX là 220 trường hợp; Không có ĐKX là 176 trường hợp; Không có gương chiếu hậu: 36 trường hợp; Tạm giữ 809 phương tiện; 63 GPLX…

Tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn trong khung giờ phát lệnh trên không xảy ra.

Trước đó, Cục CSGT chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc ngay 10h sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đã đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn". Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện từ 19h - 23h ngày hôm nay.

>>> Mời độc giả xem thêm video: CSGT niêm phong xe cứu thương sau khi xử phạt tài xế và chủ phương tiện. Nguồn: Cục CSGT.

Xã hội

Gần 2.400 du khách quốc tế 'xông đất' cảng tàu khách lớn nhất Quảng Ninh

Hai siêu du thuyền Seabourn Encore và Piano Land chở gần 2400 khách quốc tế cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sáng mùng 1 Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026. 

  • Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đón gần 2.400 du khách quốc tế trên hai du thuyền hạng sang, mở đầu chuỗi hoạt động đón 5 chuyến tàu biển quốc tế liên tiếp đến với vùng di sản trong những ngày đầu xuân mới.
Xã hội

Cháy nhà máy giày ở Hải Phòng rạng sáng mùng 1 Tết

Lửa bùng phát phía trong nhà máy giày Vento và nhanh chóng bùng lên dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ và khói đen.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h20 ngày 17/2 (tức Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại bên trong nhà máy giày Vento (có trụ sở tại phường Hải An, TP Hải Phòng).

12.jpg
Hiện trường vụ cháy.
Xã hội

Công an Phú Thọ nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm,… giữ vững an ninh chính trị, TTAT xã hội.

Trước và sau đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thượng tá Bùi Việt Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã đến thăm, kiểm tra công tác thường trực, sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tại một số đơn vị và các tổ công tác đang làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Hòa Bình, phường Kỳ Sơn, Công an xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ.

1.jpg
Thượng tá Bùi Việt Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã đến thăm, kiểm tra công tác thường trực, sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ.
Chào Xuân Bính Ngọ 2026

Chào Xuân Bính Ngọ 2026

Pháo hoa rực sáng trên khắp các tỉnh thành cả nước trong đêm giao thừa chào đón xuân Bính Ngọ 2026. Hàng triệu người dân hân hoan bước sang năm mới.

