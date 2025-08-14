Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh khoe visual đi biển gây bão mạng xã hội

Cộng đồng trẻ

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh khoe visual đi biển gây bão mạng xã hội

Mới đây, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đã khiến mạng xã hội dậy sóng với bộ ảnh đi biển "Summer Vibes" đầy cuốn hút.

Thiên Anh
Với phong cách trẻ trung, năng động nhưng không kém phần gợi cảm, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đã chứng minh sức hút chưa bao giờ giảm sút của mình.
Với phong cách trẻ trung, năng động nhưng không kém phần gợi cảm, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đã chứng minh sức hút chưa bao giờ giảm sút của mình.
Trong loạt ảnh được đăng tải, Ngọc Trinh xuất hiện với thần thái tươi tắn, rạng rỡ, khoe trọn vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ.
Trong loạt ảnh được đăng tải, Ngọc Trinh xuất hiện với thần thái tươi tắn, rạng rỡ, khoe trọn vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ.
Dù diện trang phục bikini hay những chiếc đầm maxi bay bổng, cô nàng vẫn biết cách tạo dáng để tôn lên những đường cong quyến rũ, đặc biệt là vòng eo "con kiến" trứ danh.
Dù diện trang phục bikini hay những chiếc đầm maxi bay bổng, cô nàng vẫn biết cách tạo dáng để tôn lên những đường cong quyến rũ, đặc biệt là vòng eo "con kiến" trứ danh.
Điểm nhấn của bộ ảnh lần này chính là phong cách trang điểm tự nhiên, mái tóc buông xõa bồng bềnh cùng phụ kiện mặt đá. Tất cả đã tạo nên một tổng thể hài hòa, mang đậm hơi thở của biển cả và sự tự do.
Điểm nhấn của bộ ảnh lần này chính là phong cách trang điểm tự nhiên, mái tóc buông xõa bồng bềnh cùng phụ kiện mặt đá. Tất cả đã tạo nên một tổng thể hài hòa, mang đậm hơi thở của biển cả và sự tự do.
Chỉ sau vài giờ đăng tải, bộ ảnh đã nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận.
Chỉ sau vài giờ đăng tải, bộ ảnh đã nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận.
Nhiều người hâm mộ đã dành những lời khen "có cánh" cho nhan sắc "lão hóa ngược" của Ngọc Trinh, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước phong cách sống đầy năng lượng của cô.
Nhiều người hâm mộ đã dành những lời khen "có cánh" cho nhan sắc "lão hóa ngược" của Ngọc Trinh, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước phong cách sống đầy năng lượng của cô.
Được biết, Ngọc Trinh vốn nổi tiếng với những bộ ảnh bikini và trang phục nội y táo bạo.
Được biết, Ngọc Trinh vốn nổi tiếng với những bộ ảnh bikini và trang phục nội y táo bạo.
Tuy nhiên, với bộ ảnh "Summer Vibes" lần này, Ngọc Trinh đã cho thấy một khía cạnh khác, vừa quyến rũ vừa ngọt ngào, phù hợp với không khí sôi động của mùa hè. Điều này một lần nữa khẳng định vị thế "nữ hoàng nội y" của cô trong làng giải trí Việt.
Tuy nhiên, với bộ ảnh "Summer Vibes" lần này, Ngọc Trinh đã cho thấy một khía cạnh khác, vừa quyến rũ vừa ngọt ngào, phù hợp với không khí sôi động của mùa hè. Điều này một lần nữa khẳng định vị thế "nữ hoàng nội y" của cô trong làng giải trí Việt.
Phong cách trẻ trung, năng động nhưng gợi cảm là điểm nhấn trong bộ ảnh mới của Ngọc Trinh.
Phong cách trẻ trung, năng động nhưng gợi cảm là điểm nhấn trong bộ ảnh mới của Ngọc Trinh.
Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật.
Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật.
Thiên Anh
#Ngọc Trinh #Nữ hoàng nội y #ảnh đi biển #Summer Vibes #mạng xã hội #phong cách quyến rũ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT