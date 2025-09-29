Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
NSND Xuân Bắc hội ngộ Hồng của Sóng ở đáy sông

Giải trí

NSND Xuân Bắc hội ngộ Hồng của Sóng ở đáy sông

2 nghệ sĩ Xuân Bắc và Thanh Hiền trò chuyện thân thiết khi gặp lại sau nhiều năm đóng cặp trong phim Sóng ở đáy sông. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Xuân Bắc chia sẻ loạt ảnh bên Thanh Hiền. Cách đây nhiều năm, cả hai đóng cặp đôi Núi và Hồng trong phim Sóng ở đáy sông. Ảnh: FB Xuân Bắc.
Trên trang cá nhân, Xuân Bắc chia sẻ loạt ảnh bên Thanh Hiền. Cách đây nhiều năm, cả hai đóng cặp đôi Núi và Hồng trong phim Sóng ở đáy sông. Ảnh: FB Xuân Bắc.
Xuân Bắc hài hước viết: "Hôm trước thì gặp "em gái" Biển, hôm nay lại gặp vợ ba - em Hồng. Hồi trước Núi còn có cam, có kẹo dừa, ga lăng phong sương từng trải nên Hồng mới theo. Giờ thì...Thôi kệ đi. Tóm lại số mình lận đận". Ảnh: FB Xuân Bắc.
Xuân Bắc hài hước viết: "Hôm trước thì gặp "em gái" Biển, hôm nay lại gặp vợ ba - em Hồng. Hồi trước Núi còn có cam, có kẹo dừa, ga lăng phong sương từng trải nên Hồng mới theo. Giờ thì...Thôi kệ đi. Tóm lại số mình lận đận". Ảnh: FB Xuân Bắc.
Theo Vietnamnet, nghệ sĩ Thanh Hiền làm Giám đốc Nhà hát múa rối Thăng Long từ tháng 5/2021. Cô từng giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội từ tháng 2/2017 đến tháng 4/2021. Ảnh: Lao Động Thủ Đô.
Theo Vietnamnet, nghệ sĩ Thanh Hiền làm Giám đốc Nhà hát múa rối Thăng Long từ tháng 5/2021. Cô từng giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội từ tháng 2/2017 đến tháng 4/2021. Ảnh: Lao Động Thủ Đô.
Hồng của Sóng ở đáy sông từng công tác tại Đoàn chèo Hà Bắc từ năm 1997 đến năm 1999. Ảnh: Vietnamnet.
Hồng của Sóng ở đáy sông từng công tác tại Đoàn chèo Hà Bắc từ năm 1997 đến năm 1999. Ảnh: Vietnamnet.
Cũng đóng phim Sóng ở đáy sông, Minh Nguyệt vào vai Biển - em gái Núi. Vào tháng 8/2025, Minh Nguyệt gặp lại Xuân Bắc. Ảnh: FB Xuân Bắc.
Cũng đóng phim Sóng ở đáy sông, Minh Nguyệt vào vai Biển - em gái Núi. Vào tháng 8/2025, Minh Nguyệt gặp lại Xuân Bắc. Ảnh: FB Xuân Bắc.
Trên trang cá nhân, Minh Nguyệt chia sẻ: "Dù mỗi người mỗi một công việc và con đường sự nghiệp khác nhau nhưng cả hai vẫn là anh em Núi- Biển, không hề nhạt phai với Sóng ở đáy sông". Ảnh: FB Xuân Bắc.
Trên trang cá nhân, Minh Nguyệt chia sẻ: "Dù mỗi người mỗi một công việc và con đường sự nghiệp khác nhau nhưng cả hai vẫn là anh em Núi- Biển, không hề nhạt phai với Sóng ở đáy sông". Ảnh: FB Xuân Bắc.
Theo Đang Yêu, sau Sóng ở đáy sông, Minh Nguyệt đóng vai Lanh trong Những đứa con vùng đồi, Thơm trong Nếp nhà. Ảnh: Người Đưa Tin.
Theo Đang Yêu, sau Sóng ở đáy sông, Minh Nguyệt đóng vai Lanh trong Những đứa con vùng đồi, Thơm trong Nếp nhà. Ảnh: Người Đưa Tin.
Theo website của Nhà hát Kịch Hà Nội, Biển của Sóng ở đáy sông về công tác tại đây từ năm 2011. Ảnh: FB Minh Nguyệt.
Theo website của Nhà hát Kịch Hà Nội, Biển của Sóng ở đáy sông về công tác tại đây từ năm 2011. Ảnh: FB Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt giữ được vẻ trẻ trung sau 20 năm đóng Sóng ở đáy sông. Ảnh: FB Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt giữ được vẻ trẻ trung sau 20 năm đóng Sóng ở đáy sông. Ảnh: FB Minh Nguyệt.
Thu Cúc (tổng hợp)
#NSND Xuân Bắc #Xuân Bắc #nghệ sĩ Xuân Bắc #phim Sóng ở đáy sông #Sóng ở đáy sông #diễn viên Sóng ở đáy sông

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT