NSND Xuân Bắc hội ngộ Hồng của Sóng ở đáy sông

2 nghệ sĩ Xuân Bắc và Thanh Hiền trò chuyện thân thiết khi gặp lại sau nhiều năm đóng cặp trong phim Sóng ở đáy sông.
2 nghệ sĩ Xuân Bắc và Thanh Hiền trò chuyện thân thiết khi gặp lại sau nhiều năm đóng cặp trong phim Sóng ở đáy sông.
90% quân Ukraine ở phía nam hồ chứa Kleban-Byk bị loại khỏi vòng chiến, trong khi quân đội Nga gia tăng sức ép tấn công Lyman, Seversk và Kupyansk.
Công ty sản xuất laptop này tuyên bố, họ muốn định nghĩa lại trải nghiệm người dùng bằng giao diện AI thay thế cho các icon và cửa sổ thường thấy.
Mùa hồng Đà Lạt chín rộ, sắc cam rực rỡ phủ khắp phố núi. Du khách ghé thăm dễ dàng hóa cô thôn nữ dịu dàng, ghi dấu khung hình mộng mơ mùa thu.
Mặc dù được khoác lên một lớp vỏ sắc sảo và nội thất hiện đại, nhưng mẫu xe sedan Nissan Sentra 2026 mới vẫn dựa trên nền tảng động cơ đã 10 tuổi của mình.
Trong số những ngọn núi nổi tiếng nhất thế giới, Kilimanjaro ở Tanzania luôn gây ấn tượng mạnh mẽ bởi vẻ đẹp hùng vĩ khó tin.
Trong hệ sinh thái hoang dã châu Phi, loài trâu rừng châu Phi (Syncerus caffer) nổi tiếng nhờ sức mạnh, sự bền bỉ và những đặc điểm khiến con người kinh ngạc.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 30/9, Thiên Bình việc gì cũng khó như ý, tài vận hư hao. Bảo Bình vận thế đang tốt, nên tận dụng cơ hội vươn lên.
Sau 10 năm kể từ chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế?, bé Chip – con gái Mạnh Trường – nay trổ mã thành thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp, khiến nhiều khán giả bất ngờ.
Theo đuổi phong cách gợi cảm, Louis Phạm gây ấn tượng với loạt outfit quyến rũ khoe trọn body bốc lửa, thần thái đầy tự tin.
Kia Carnival Thacoroyal vừa ra mắt tại sự kiện Kia Day cuối tuần qua, mẫu MPV cao cấp sở hữu không gian rộng rãi, nội thất xa xỉ và nhiều tính năng hiện đại.
Giữa nhịp sống đô thị sôi động, căn biệt thự được định hình như một nơi chốn tĩnh lặng để sống và làm việc cho một gia đình nhiều thế hệ.
Tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa của đội tuyển Việt Nam vừa chia sẻ loạt ảnh cưới lãng mạn bên bạn gái lâu năm Huỳnh Thanh Ngân.
Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà thực hiện bộ ảnh gia đình nhân dịp đạo diễn Lật mặt đón tuổi mới. Ca sĩ Ông Cao Thắng chơi đùa cùng con gái.
Mỗi độ thu về, sắc phong đỏ rực rỡ khoe sắc trên núi rừng Việt Nam, mang đến cho du khách trải nghiệm lãng mạn và bình yên chẳng kém trời Âu.
Dù chỉ cao khoảng 1m50 nhưng 'ngọc nữ trăm tỷ' Kaity Nguyễn sở hữu vóc dáng tuyệt đối gợi cảm.
Tại Snapdragon Summit 2025, Google và Qualcomm công khai dự án Android cho PC, hứa hẹn mở ra kỷ nguyên điện toán mới với sức mạnh AI.
Tử vi dự đoán trong 7 ngày tới, 3 con giáp này sẽ có khoảng thời gian thăng hoa rực rỡ, công việc thuận buồm xuôi gió, cơ hội kiếm tiền liên tục gõ cửa.
Các nhà khoa học phát hiện dấu tích hiến tế mật ong, nghi lễ tôn giáo kỳ lạ trong ngôi đền cổ, mở ra góc nhìn mới về nền văn minh xưa.
Thanh kiếm cổ 1.000 năm tuổi khắc biểu tượng Viking bí ẩn, khiến giới khảo cổ kinh ngạc vì tình trạng nguyên vẹn và giá trị lịch sử khổng lồ.
Người dân ở đảo Bé (đặc khu Lý Sơn) đã phát hiện xác của một con cá voi dài khoảng 10m đang trong giai đoạn phân hủy mạnh trôi dạt vào bờ.