Video: Xe điện Nio EC6 gãy đôi sau tai nạn kinh hoàng tại Trung Quốc.

Ngày 1/12, cộng đồng mạng và giới quan sát ôtô tại Thượng Hải (Trung Quốc) chấn động trước hình ảnh hiện trường một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến mẫu xe điện Nio EC6. Cú va chạm mạnh đến mức khiến phần đuôi của chiếc SUV điện này gãy gập và tách rời hoàn toàn khỏi thân xe. Mặc dù kết cấu xe bị tổn hại nghiêm trọng, sự việc lại trở thành minh chứng bất ngờ cho khả năng bảo vệ hành khách và độ an toàn của hệ thống pin trên dòng xe này.

Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc Nio EC6 đang di chuyển với tốc độ cao, thực hiện pha vượt lên từ bên trái và va chạm với một ôtô có gắn camera hành trình đang đi cùng chiều. Tác động ban đầu này khiến người lái mất kiểm soát, chiếc xe xoay ngang và lao xiên sang phải, đâm trực diện phần hông sau vào dải phân cách cứng.

Nio EC6 gãy đôi sau tai nạn kinh hoàng, hành khách thoát nạn thần kỳ.

Theo báo cáo kỹ thuật sơ bộ về vụ việc, nguyên nhân khiến chiếc xe bị hư hại nặng nề về mặt kết cấu nằm ở đặc điểm của dải phân cách. Cạnh trên của dải phân cách bê tông này rất hẹp, chỉ rộng khoảng 12 cm, đã đóng vai trò như một "lưỡi dao" cùn khổng lồ. Khi va chạm ở tốc độ cao, áp lực cục bộ cực lớn từ dải phân cách đã cắt đứt phần cột C và xé toạc sàn sau của xe. Hậu quả nhãn tiền là phần đuôi xe bị gãy gập và tách khỏi cabin chính. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là khoang hành khách vẫn giữ được sự nguyên vẹn cần thiết, tạo không gian sống sót cho người ngồi trong.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, hệ thống an toàn của chiếc Nio EC6 đã hoạt động rất hiệu quả. Các cảm biến lập tức phát hiện va chạm và tự động mở khóa cửa, đồng thời tay nắm cửa (loại ẩn) tự động bật ra ngoài, cho phép người ngồi trong xe nhanh chóng thoát hiểm hoặc thuận tiện cho công tác cứu hộ. Phía nhà sản xuất Nio xác nhận chiếc xe không sử dụng công nghệ hỗ trợ lái tự động vào thời điểm xảy ra tai nạn, loại trừ nguyên nhân do lỗi phần mềm điều khiển.

Hãng Nio xác nhận chiếc xe không sử dụng công nghệ hỗ trợ lái tự động vào thời điểm xảy ra tai nạn, loại trừ nguyên nhân do lỗi phần mềm điều khiển.

Một điểm sáng quan trọng khác thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn là tình trạng của bộ pin. Mặc dù chịu tác động vật lý cực mạnh khiến khung gầm bị biến dạng và gãy rời, bộ pin của chiếc EC6 hoàn toàn không bắt lửa. Kiểm tra hiện trường cho thấy không có bất kỳ dấu hiệu nào của hiện tượng mất kiểm soát nhiệt (thermal runaway) hay nguy cơ cháy nổ, một nỗi lo thường trực đối với người dùng xe điện khi xảy ra tai nạn.

Đội ngũ nhân viên của hãng Nio đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi hệ thống xe gửi thông báo khẩn cấp. Hai người có mặt trên xe đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra y tế. Rất may mắn, cả hai chỉ bị thương nhẹ và không nguy hiểm đến tính mạng, một kết quả được xem là thần kỳ so với mức độ tàn khốc của hiện trường vụ tai nạn.

Chiếc Nio EC6 gặp nạn trong sự việc này được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với hai mô-tơ điện, sản sinh công suất kết hợp lên tới 482 mã lực.

Nio EC6 là mẫu coupe-SUV chạy điện cỡ trung được hãng xe Trung Quốc sản xuất từ năm 2020 và được đánh giá cao về thiết kế cũng như hiệu năng. Phiên bản mới nhất năm 2025 gặp nạn trong sự việc này được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với hai mô-tơ điện, sản sinh công suất kết hợp lên tới 482 mã lực. Xe sử dụng bộ pin 100 kWh, cho phạm vi hoạt động ấn tượng lên đến 630 km theo tiêu chuẩn CLTC. Vụ tai nạn này, dù gây thiệt hại lớn về tài sản, lại vô tình trở thành một bài kiểm tra thực tế khắc nghiệt về độ cứng vững của khoang lái và độ an toàn của pin trên các dòng xe điện thế hệ mới.