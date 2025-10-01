Hà Nội

Những khu đô thị ở Hà Nội ngập sâu sau mưa bão

Bất động sản

Nhiều khu đô thị ở Hà Nội như Ciputra, Ngoại giao đoàn, Nam An Khánh, Geleximco..."chìm trong biển nước" sau trận mưa tầm tã ngày 30/9. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mưa lớn kéo dài từ sáng 30/9 khiến nhiều khu đô thị ở Hà Nội ngập sâu. Khu đô thị Geleximco là một trong những điểm ngập sâu. Ảnh: Annt
Nước tràn kín các tuyến đường nội khu. Hệ thống hầm để xe cũng chịu cảnh ngập nặng. Ảnh: Annt
Cách đó không xa, khu đô thị Nam An Khánh cũng không thoát cảnh ngập lụt. Ảnh: Annt
Xe kéo trở thành vật dụng "đắt giá" tại khu vực Nam An Khánh trong những ngày mưa ngập. Ảnh: Đời sống &amp; pháp luật
Một số căn biệt thự phải dựng hàng rào bằng tấm tôn để ngăn nước tràn xuống hầm xe. Ảnh: Đời sống &amp; pháp luật
Nước dâng cao trên các trục nội khu tại Gemek, nhiều ô tô và xe máy không thể di chuyển. Ảnh: Annt
Hầm để xe của tòa Gemek được chắn bằng bao cát và vách ngăn. Ảnh: Annt
Tại chung cư Ecogreen City trên đường Nguyễn Xiển, nước tràn xuống hầm gửi xe. Ban quản lý tòa nhà phải huy động máy bơm công suất lớn để hút nước. Ảnh: Vietnamnet
Tại khu chung cư Ecohome 3 (phường Đông Ngạc), mưa lớn khiến toàn bộ lối ra vào ngập sâu, có điểm nước dâng cao hơn 1m, cô lập toàn bộ khu vực. Ảnh: Vietnamnet
Người dân và ban quản lý dựng "bức tường tạm" bằng bao tải cát, gạch đá để ngăn nước tràn xuống hầm gửi xe. Ảnh: Vietnamnet
Không chỉ bị ngập, tòa nhà còn mất điện. Các tuyến đường xung quanh cũng bị nước chia cắt, việc tiếp cận khu vực rất khó khăn. Ảnh: Vietnamnet
Hàng loạt tuyến nội khu dẫn vào các tòa chung cư, biệt thự tại Khu đô thị Ngoại giao đoàn (phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) biến thành “dòng sông” bất đắc dĩ. Ảnh: Viettimes
Khu đô thị này được quảng bá là “đáng sống bậc nhất thủ đô”, hội tụ hạ tầng đồng bộ, cảnh quan xanh và vị trí đắc địa. Ảnh: VietnamFinance
Giá căn hộ chung cư tại khu vực này tăng khoảng 180% so với thời điểm cách đây 5 năm. Trong đó, dự án Han Jadin là toà chung cư có mức giá cao nhất tại khu vực này, lên tới 168 triệu đồng/m2. Ảnh: Viettimes
#ngập lụt Hà Nội #khu đô thị Ciputra #hệ thống thoát nước Hà Nội #ngập nước sau mưa #khu đô thị Ngoại giao đoàn #biểu hiện ngập lụt Hà Nội

