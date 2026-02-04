Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Những đặc sản hút khách tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Kinh doanh

Những đặc sản hút khách tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Với nhiều đặc sản từ các địa phương, Hội chợ mùa Xuân 2026 đang trở thành tâm điểm mua sắm của người dân Hà Nội.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Sáng 2/2, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng – Đón xuân huy hoàng” chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet
Sáng 2/2, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng – Đón xuân huy hoàng” chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet
Sự kiện quy tụ khoảng 2.500 doanh nghiệp tham gia tương ứng với sự góp mặt của hàng nghìn đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất – kinh doanh với hơn 3.000 gian hàng tiêu chuẩn. Ảnh: Hanoimoi
Sự kiện quy tụ khoảng 2.500 doanh nghiệp tham gia tương ứng với sự góp mặt của hàng nghìn đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất – kinh doanh với hơn 3.000 gian hàng tiêu chuẩn. Ảnh: Hanoimoi
Dịp này, các địa phương và doanh nghiệp mang đến hội chợ nhiều đặc sản vùng miền phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Ảnh: Nhandan
Dịp này, các địa phương và doanh nghiệp mang đến hội chợ nhiều đặc sản vùng miền phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Ảnh: Nhandan
Hội chợ đón đông đảo khách tham quan và mua sắm. Trong đó, gian hàng của các địa phương thu hút nhiều người quan tâm. Ảnh: Vietnamnet
Hội chợ đón đông đảo khách tham quan và mua sắm. Trong đó, gian hàng của các địa phương thu hút nhiều người quan tâm. Ảnh: Vietnamnet
Các nông sản có nguồn gốc rõ ràng được nhiều người tiêu dùng Thủ đô lựa chọn. Ảnh: Hanoimoi
Các nông sản có nguồn gốc rõ ràng được nhiều người tiêu dùng Thủ đô lựa chọn. Ảnh: Hanoimoi
Gian hàng của Hợp tác xã Tân Việt Á (Cao Bằng) ghi nhận lượng khách ổn định ngay từ giờ mở cửa.Ảnh: Hanoimoi
Gian hàng của Hợp tác xã Tân Việt Á (Cao Bằng) ghi nhận lượng khách ổn định ngay từ giờ mở cửa.Ảnh: Hanoimoi
Đơn vị tập trung vào các sản phẩm khô phục vụ mâm cỗ Tết như miến dong riềng đỏ, măng nứa, mộc nhĩ và nấm hương...Ảnh: Vneconomy
Đơn vị tập trung vào các sản phẩm khô phục vụ mâm cỗ Tết như miến dong riềng đỏ, măng nứa, mộc nhĩ và nấm hương...Ảnh: Vneconomy
Sản phẩm yến sào Cù Lao Ré có giá 4 triệu đồng/hộp 100g và 2 triệu đồng/hộp 50g. Ảnh: Vietnamnet
Sản phẩm yến sào Cù Lao Ré có giá 4 triệu đồng/hộp 100g và 2 triệu đồng/hộp 50g. Ảnh: Vietnamnet
Mít Indonesia trái lớn trồng tại Đồng Tháp có giá bán 80.000 đồng/kg. Loại mít này giống mít dai, vị ngọt sắc, nửa quả đã nặng khoảng 7kg. Ảnh: Vietnamnet
Mít Indonesia trái lớn trồng tại Đồng Tháp có giá bán 80.000 đồng/kg. Loại mít này giống mít dai, vị ngọt sắc, nửa quả đã nặng khoảng 7kg. Ảnh: Vietnamnet
Tại gian hàng của tỉnh Thanh Hóa, bưởi đỏ cặp nhỏ nhất giá từ 500.000 đồng, cặp quả to nhất giá 1 triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet
Tại gian hàng của tỉnh Thanh Hóa, bưởi đỏ cặp nhỏ nhất giá từ 500.000 đồng, cặp quả to nhất giá 1 triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet
Các sản phẩm trà xanh có phân khúc đa dạng, từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng. Ảnh: Vneconomy
Các sản phẩm trà xanh có phân khúc đa dạng, từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng. Ảnh: Vneconomy
Hội chợ Mùa Xuân 2026 giúp đặc sản vùng miền tiếp cận thị trường. Ảnh: Nhandan
Hội chợ Mùa Xuân 2026 giúp đặc sản vùng miền tiếp cận thị trường. Ảnh: Nhandan
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Đặc sản vùng miền #Hội chợ Mùa Xuân 2026 #Sản phẩm Tết truyền thống #Nông sản địa phương #Gian hàng các tỉnh #Mua sắm Tết Hà Nội

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT