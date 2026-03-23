Nhiều 'quái ngư' từng dạt vào bờ gây xôn xao

Kho tri thức

Từ cá mái chèo khổng lồ đến những loài cá hiếm gặp, nhiều “quái ngư” bất ngờ dạt vào bờ đã gây xôn xao dư luận.

Tâm Anh (TH)
Vào chiều 22/3 vừa qua, một con cá mái chèo (còn gọi là cá hố rồng) dài khoảng 4m đã trôi dạt vào bờ tại vùng biển Dinh Thầy Thím, thuộc xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng. Sự việc này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Vào thời điểm xuất hiện, con cá vẫn còn nguyên vẹn. Ảnh cắt từ clip/TTXVN/Vietnam+.
Trước đó, vào trưa ngày 20/3/2026, xác một con cá voi nặng gần 7 tấn, dài hơn 8m, đang trong quá trình phân hủy, đã trôi dạt vào bờ biển xóm Phú Thành, cách khu du lịch Hòn Câu, tỉnh Nghệ An khoảng hơn 1 km. Sau khi phát hiện, đại diện chính quyền địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với ngư dân lên phương án xử lý, chôn cất xác cá voi theo phong tục địa phương, bảo đảm vệ sinh môi trường biển. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN.
Ngày 14/3/2026, một số ngư dân xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai phát hiện xác cá voi con (còn được gọi là cá Ông, Ông Nam Hải, thần Nam Hải) dài khoảng 0,5 m, nặng gần 7 kg trôi dạt vào bờ. Nghi lễ chôn cất cá voi được tổ chức trang nghiêm với sự tham gia của nhiều người dân địa phương. Ảnh: Nguyễn Xin/Gia Lai Online.
Vào ngày 8/2/2026, người dân ở xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị phát hiện một xác cá voi trôi dạt vào bờ biển thôn Mỹ Thủy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là xác cá voi nặng khoảng 1 tấn, đang trong quá trình phân hủy. Ảnh: Người lao động.
Người dân xã Hòa Trạch (tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện một xác cá voi trôi dạt vào bờ biển địa phương này trong tình trạng đang phân hủy hôm 12/1/2026. Con cá voi nặng khoảng 40 kg đã được chính quyền địa phương và người dân chôn cất theo đúng phong tục tập quán của cư dân vùng biển. Ảnh: Người lao động.
Một con cá Ông dài khoảng 2m, nặng 100 kg bất ngờ trôi dạt vào bờ biển gần khu vực thôn Hiệp Mỹ, xã Nam Cam Ranh (Khánh Hòa) vào ngày 13/11/2025. Vào thời điểm phát hiện, con vật vẫn còn sống nhưng rất yếu, không thể tự bơi mà trôi theo con sóng. Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định đưa cá về lăng Ông ở thôn để trông coi. Ảnh: Người dân cung cấp/Dân Việt.
Chiều 28/9/2024, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một cá voi dài khoảng 10m được người dân phát hiện trong tình trạng đã phân hủy nặng, nhiều khả năng chết từ 5 ngày trước, trôi dạt vào bờ biển gần danh thắng Hòn Đụn ở đảo Bé. Trên thân của cá voi còn cuốn chặt lưới nên một số người dân suy đoán nó có thể bị vướng “lưới ma” dẫn đến cái chết và trôi dạt vào bờ. Ảnh: Tiền phong.
Một cá thể bò biển (Dugong) quý hiếm, thường được mệnh danh là “nàng tiên cá”, được người dân tại đặc khu Côn Đảo phát hiện trôi dạt vào bờ ngày 19/8/2025. Con vật có chiều dài khoảng 3m, nặng gần 300 kg. Nó trôi dạt vào vịnh Côn Sơn trong tình trạng kiệt sức và sau đó đã chết. Ảnh: Đặng Lâm/Vietnamnet.
Mời độc giả xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
Bài liên quan

