Nhan sắc xinh đẹp của Ngọc Trinh “Mùi ngò gai” năm 19 tuổi

Ngọc Trinh trẻ trung, nữ tính khi còn là sinh viên khoa Diễn viên trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM).
Wu Yanni (Ngô Diễm Ni) là hot girl điền kinh Trung Quốc có dung mạo được ví 'trong trẻo tựa sương mai', thu hút chú ý của khán giả mỗi khi xuất hiện.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tý cố gắng để nâng cao hiệu suất công việc, trong khi tuổi Sửu cẩu thả nên gặp hạn.
Thiếu gia sòng bạc Hà Du Quân và siêu mẫu Hề Mộng Dao sống trong biệt thự thông tầng mang phong cách thiết kế tối giản nhưng tiện nghi.
Wu Yanni (Ngô Diễm Ni) là hot girl điền kinh Trung Quốc có dung mạo được ví 'trong trẻo tựa sương mai', thu hút chú ý của khán giả mỗi khi xuất hiện.
Mỗi khi hoa nở, cả cây như ngân vang chuông gió giữa trời xanh biếc. Vẻ đẹp lạ thường này đang khiến dân mê cây cảnh “săn lùng” ráo riết.
Tử vi dự đoán, từ giữa tháng 8 trở đi, vận may bắt đầu mỉm cười với 3 con giáp. Những khó khăn dần tan biến, nhường chỗ cho những cơ hội mới.
Màn "thử lòng" của nữ streamer Lily Phan đã tạo ra một sân chơi thú vị, nơi người hâm mộ có thể thoải mái thể hiện tình cảm, cá tính của mình.
Mọc nhiều ở Việt Nam, cây cam thảo dây (Abrus precatorius) là một loài thực vật vừa gây chú ý bởi vẻ đẹp độc đáo của hạt, vừa nổi tiếng vì độc tính mạnh.
Mới đây, lại xuất hiện một màn cosplay Qi đột phá nữa. Lần này tới từ cô nàng hot girl Cigw Pols.
Mang mẹ đi bỏ cán mốc 100 tỷ sau 6 ngày công chiếu. Trước đó, không ít bộ phim Việt có doanh thu ấn tượng.
Đúng Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025, 4 con giáp này bất ngờ được Thần Tài gõ cửa, vận đỏ như son, tiền tiêu rủng rỉnh, niềm vui nhân đôi.
Hơn 10 ngày người đàn ông mất tích, ở một con mương, người dân phát hiện ra một thi thể bị nhét trong bao tải. Từ đây phơi bày một vụ án kinh hoàng.
Trong trận rừng Teutoburg năm 9 SCN, ba quân đoàn La Mã bị tiêu diệt hoàn toàn trong một cuộc phục kích gây chấn động lịch sử.
Hoàng Đế Nội Kinh là một trong những y thư cổ điển quan trọng nhất Đông y, được ví như “Kinh thánh” của y học cổ truyền Trung Hoa.
Chỉ trong vòng 24 giờ mở đặt cọc, mẫu xe điện MG4 giá rẻ của SAIC Motor đã thu hút 11.067 đơn hàng – một khởi đầu đầy hứa hẹn cho dòng hatchback điện cỡ nhỏ.
Số mệnh “mở sổ” trong tháng 8 âm lịch, ba con giáp này bước sang tháng 9 gặp cơ may lớn, liên tiếp trúng tài lộc, đổi vận giàu sang.
Colossal Biosciences có kế hoạch hồi sinh loài moa khổng lồ. Loài chim không biết bay này từng sinh sống ở New Zealand, tuyệ chủng khoảng 600 năm trước.
Dù có người trả tới 100 triệu cho 7 trái đu đủ lạ nhưng chủ nhân vẫn phân vân không biết nên bán hay không.
Lo ngại rằng các quốc gia Ả Rập có thể sở hữu F-35, Israel để mắt tới máy bay chiến đấu F-47 nhằm duy trì lợi thế quân sự tại Trung Đông.
Chiếc kèn cổ 400 năm tuổi được vớt từ tàu đắm bí ẩn đang khiến giới khảo cổ toàn cầu sửng sốt vì độ nguyên vẹn và giá trị lịch sử đặc biệt.
Peridot là loại đá quý màu xanh lục được con người yêu thích từ hàng nghìn năm trước, gắn liền với thần thoại, tâm linh và cả thiên văn học.