Nhan sắc xinh đẹp của Ngọc Trinh “Mùi ngò gai” năm 19 tuổi

Nhan sắc xinh đẹp của Ngọc Trinh “Mùi ngò gai” năm 19 tuổi

Ngọc Trinh trẻ trung, nữ tính khi còn là sinh viên khoa Diễn viên trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM).

Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh vừa khoe loạt ảnh năm 19 tuổi. Ảnh: FB Ngọc Trinh.
Nữ diễn viên chụp ảnh cùng các đàn anh, đàn chị học chung trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM). Ảnh: FB Ngọc Trinh.
Năm 19 tuổi, Ngọc Trinh trẻ trung, nữ tính. Ảnh: FB Ngọc Trinh.
Hiện tại ở tuổi 48, nữ diễn viên phim Mùi ngò gai sở hữu nhan sắc gợi cảm, mặn mà. Ảnh: FB Ngọc Trinh.
Nhan sắc của Ngọc Trinh dường như "lão hóa ngược". Ảnh: FB Ngọc Trinh.
Diễn viên Hòa Hiệp từng nhận xét nhan sắc của Ngọc Trinh như tuổi đôi mươi. Ảnh: FB Ngọc Trinh.
Ngọc Trinh đa tài. Ngoài đóng phim, cô còn diễn kịch, làm đạo diễn. Ảnh: FB Ngọc Trinh.
Ngọc Trinh được nhiều khán giả biết đến qua vai Vy thời trưởng thành trong phim truyền hình Mùi ngò gai lên sóng năm 2006. Ảnh: FB Ngọc Trinh.
Ngọc Trinh hội ngộ các diễn viên phim Mùi ngò gai vào năm 2021: Đình Toàn, Kim Xuân, Mỹ Uyên. Ảnh: FB Ngọc Trinh.
Trong showbiz, Ngọc Trinh thân thiết với Hữu Tiến. Theo Dân Việt, Ngọc Trinh đôi lúc là người hòa giải mâu thuẫn giữa Hữu Tiến và con của anh. Ảnh: Dân Việt.
Ngọc Trinh và Hữu Tiến gọi nhau là tri kỷ, duy trì tình bạn được hơn 20 năm. Ảnh: Dân Việt.
