Nhan sắc trẻ trung của diễn viên Vũ Thu Hoài ở tuổi 36

Nhan sắc trẻ trung của diễn viên Vũ Thu Hoài ở tuổi 36

Tái xuất màn ảnh nhỏ sau thời gian dài vắng bóng, Vũ Thu Hoài thu hút bởi diễn xuất tự nhiên, phong cách thời trang công sở sành điệu trong Bước chân vào đời.

Sau 5 năm tạm rời xa phim ảnh, sự trở lại của Vũ Thu Hoài trong khung giờ vàng với bộ phim 'Bước chân vào đời' đã nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Trong phim, cô vào vai Mỹ Linh – một “nữ tổng tài” quyền lực, sắc sảo và đầy khí chất.
Không chỉ gây ấn tượng bởi lối diễn tự nhiên, hình ảnh nhân vật Mỹ Linh của diễn viên Vũ Thu Hoài còn ghi điểm nhờ gu thời trang công sở sành điệu.
Từ những bộ suit chỉn chu, váy ôm tôn dáng đến các set đồ tối giản nhưng đắt giá, mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến người xem phải chú ý.
Sau khi kết hôn với một doanh nhân trong lĩnh vực golf cuối năm 2020, Vũ Thu Hoài lui về sau màn ảnh với vai trò làm vợ, làm mẹ và không tham gia bất cứ dự án nào.
Cô cho biết đã chuẩn bị từ 1 năm trước cho lần trở lại màn ảnh này và ngay lập tức hút sự chú ý của khán giả.
Vũ Thu Hoài vốn là nhà sáng lập một thương hiệu thời trang riêng, vì vậy không khó hiểu khi cô biến màn ảnh thành “sàn diễn” để thể hiện phong cách cá nhân.
Những bộ đồ công sở được cô lăng xê nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội, thậm chí nhiều khán giả còn đùa rằng “không thể ghét nổi nhân vật Linh vì mặc quá đẹp”.
Ở tuổi 36, nữ diễn viên khiến nhiều người bất ngờ khi vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung.
So với thời còn là hot girl đình đám cách đây hơn 10 năm, nhan sắc của cô không những không phai nhạt mà còn thêm phần mặn mà, quyến rũ.
Dù đã là mẹ một con, Vũ Thu Hoài vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn cùng phong thái tự tin, chuyên nghiệp.
Xem video giới thiệu phim Bước chân vào đời. Nguồn VFC
