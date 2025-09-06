Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đọ vẻ gợi cảm giữa Jun Vũ - Rima Thanh Vy

Giải trí

Đọ vẻ gợi cảm giữa Jun Vũ - Rima Thanh Vy

Hai nữ diễn viên phim Cô dâu ma: Jun Vũ - Rima Thanh Vy đều sinh năm 1995, sở hữu vóc dáng quyến rũ, gương mặt trẻ trung. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Trong phim Cô dâu ma vừa ra rạp, Rima Thanh Vy đóng vai nữ chính Yến - một cô gái Việt làm dâu trong một gia đình thượng lưu ở Thái Lan, còn Jun Vũ (trái) có tạo hình bí ẩn. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Trong phim Cô dâu ma vừa ra rạp, Rima Thanh Vy đóng vai nữ chính Yến - một cô gái Việt làm dâu trong một gia đình thượng lưu ở Thái Lan, còn Jun Vũ (trái) có tạo hình bí ẩn. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Jun Vũ - Rima Thanh Vy liên tục đọ sắc khi tham gia các hoạt động quảng bá phim Cô dâu ma. Ảnh: Đời Sống Gia Đình.
Jun Vũ - Rima Thanh Vy liên tục đọ sắc khi tham gia các hoạt động quảng bá phim Cô dâu ma. Ảnh: Đời Sống Gia Đình.
Rima Thanh Vy diện váy cắt xẻ khoe vòng một, Jun Vũ gợi cảm với váy cúp ngực trong một hoạt động quảng bá phim mới. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa.
Rima Thanh Vy diện váy cắt xẻ khoe vòng một, Jun Vũ gợi cảm với váy cúp ngực trong một hoạt động quảng bá phim mới. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa.
Rima Thanh Vy và Jun Vũ quyến rũ, trẻ trung không kém cạnh nhau ở đời thường. Ảnh: FB Rima Thanh Vy, Jun Vũ.
Rima Thanh Vy và Jun Vũ quyến rũ, trẻ trung không kém cạnh nhau ở đời thường. Ảnh: FB Rima Thanh Vy, Jun Vũ.
Sau khi nâng ngực vào năm 2018, Jun Vũ theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm thay vì ngọt ngào, trong sáng như trước. Ảnh: FB Jun Vũ.
Sau khi nâng ngực vào năm 2018, Jun Vũ theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm thay vì ngọt ngào, trong sáng như trước. Ảnh: FB Jun Vũ.
Nữ diễn viên sinh năm 1995 diện váy áo trễ nải khoe khuôn ngực căng đầy. Ảnh: FB Jun Vũ.
Nữ diễn viên sinh năm 1995 diện váy áo trễ nải khoe khuôn ngực căng đầy. Ảnh: FB Jun Vũ.
Diện trang phục bó sát, Jun Vũ quyến rũ bội phần khi sở hữu vóc dáng đồng hồ cát. Ảnh: FB Jun Vũ.
Diện trang phục bó sát, Jun Vũ quyến rũ bội phần khi sở hữu vóc dáng đồng hồ cát. Ảnh: FB Jun Vũ.
Rima Thanh Vy quyến rũ, sắc sảo. Cô từng lọt top 9 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Rima Thanh Vy quyến rũ, sắc sảo. Cô từng lọt top 9 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Nữ người mẫu chia sẻ trên Znews, cô có gương mặt sắc sảo nên gặp nhiều khó khăn khi lột tả một nhân vật hiền dịu, nết na. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Nữ người mẫu chia sẻ trên Znews, cô có gương mặt sắc sảo nên gặp nhiều khó khăn khi lột tả một nhân vật hiền dịu, nết na. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Rima Thanh Vy theo đuổi phong cách nữ tính, gợi cảm ở đời thường. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Rima Thanh Vy theo đuổi phong cách nữ tính, gợi cảm ở đời thường. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Nữ diễn viên phim Cô dâu ma gợi cảm, trẻ trung trong một chuyến du lịch. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Nữ diễn viên phim Cô dâu ma gợi cảm, trẻ trung trong một chuyến du lịch. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Jun Vũ #hot girl Jun Vũ #diễn viên Jun Vũ #Rima Thanh Vy #diễn viên Rima Thanh Vy #cô dâu ma

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT