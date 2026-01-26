Hà Nội

Xã hội

Nhận 400 triệu từ tài khoản lạ, người phụ nữ trình báo Công an ở Lào Cai

Nhận thấy 400 triệu đồng không phải là tài sản của mình, chị Nguyễn Thị Duyên đã chủ động đến Công an phường Trung Tâm trình báo.

Gia Đạt

Ngày 26/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vào hồi 16h58 ngày 23/01/2026, chị Nguyễn Thị Duyên, sinh năm 1978, cư trú tại tổ 11, phường Trung Tâm, bất ngờ nhận được số tiền 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu đồng) chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân. Nhận thấy số tiền trên không phải là tài sản của mình, chị Nguyễn Thị Duyên đã chủ động đến Công an phường Trung Tâm trình báo, đề nghị được hỗ trợ xác minh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

capture-8121.png
Chị Nguyễn Thị Duyên trao trả tài sản cho chủ sở hữu tại trụ sở Công an phường Trung Tâm.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Trung Tâm đã khẩn trương tiến hành các biện pháp xác minh, làm rõ nguồn gốc số tiền. Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy và thái độ làm việc nghiêm túc, lực lượng Công an phường nhanh chóng xác định anh Đỗ Ngọc Tuyên, sinh năm 1988, cư trú tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai, là người chuyển khoản nhầm số tiền nêu trên.

Dưới sự chứng kiến của Công an phường Trung Tâm, chị Nguyễn Thị Duyên đã bàn giao đầy đủ số tiền 400.000.000 đồng cho anh Đỗ Ngọc Tuyên theo đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch.

Hành động trung thực, nghĩa tình của chị Nguyễn Thị Duyên là tấm gương người tốt, việc tốt tiêu biểu, góp phần lan tỏa những giá trị đạo đức tốt đẹp trong cộng đồng, đồng thời thể hiện ý thức thượng tôn pháp luật của người dân trên địa bàn. Qua đó cũng khẳng định vai trò, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của Công an phường Trung Tâm trong việc kịp thời tiếp nhận, giải quyết các vụ việc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#Lào Cai #tài khoản nhầm #người tốt #trả lại tiền #công an

