Nhà thầu Phú Đăng và mối nhân duyên cùng Công ty Quốc tế Nguyên Anh [Kỳ 2]

Sự kết hợp giữa Công ty Thiết bị Phú Đăng và Công ty Quốc tế Nguyên Anh tạo nên sức mạnh áp đảo trong các gói thầu giáo dục miền Tây.

Hải Nam

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến cuối năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Thiết bị Phú Đăng đã tham gia tổng cộng khoảng 96 gói thầu, trong đó trúng tới 62 gói. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt con số ấn tượng khoảng hơn 400 tỷ đồng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, một trong những "bí quyết" giúp doanh nghiệp do ông Nguyễn Thanh Nhặn làm đại diện pháp luật gặt hái thành công là chiến lược liên danh. Đặc biệt, mối quan hệ giữa Công ty Thiết bị Phú Đăng và Công ty Cổ phần Quốc tế Nguyên Anh được thể hiện rõ qua hàng loạt gói thầu tại Tây Ninh và TP HCM...

Điển hình là Gói thầu số 2 cung cấp thiết bị dạy học năm 2024 tại Long An với giá trị gần 53 tỷ đồng. Tại gói thầu này, Liên danh Nguyên Anh + Phú Đăng đã vượt qua đối thủ là Liên danh DINCOM. Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) số 287/BC-KMN ngày 27/08/2024 do Công ty TNHH Khoa Mai Nguyễn thực hiện cho thấy, Liên danh DINCOM đã bị loại ở bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật do không cung cấp đầy đủ thông tin về hợp đồng tương tự và tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật sản phẩm (Catalogue, hình ảnh)..

bcdg-ky2.jpg
Trích 1 phần E-HSDT 287/BC-KMN ngày 27/08/2024 do Công ty TNHH Khoa Mai Nguyễn thực hiện (Nguồn: MSC)

Cụ thể, phía DINCOM đã giới thiệu các sản phẩm nhưng không có Catalogue hoặc chứng nhận đi kèm như máy tính FPT Elead T7400i, máy xịt rửa Bosch... Ngược lại, Liên danh Nguyên Anh + Phú Đăng đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, từ đó "rộng cửa" tiến vào vòng tài chính và trúng thầu với giá sát nút.

Sự ăn ý giữa hai doanh nghiệp này còn tiếp tục được khẳng định trong năm 2025. Tại các báo cáo tài chính được trích xuất từ hồ sơ thầu, cả Nguyên Anh và Phú Đăng đều thể hiện sức khỏe tài chính ổn định với giá trị tài sản ròng dương. Năm tài chính gần nhất, Công ty Nguyên Anh ghi nhận giá trị tài sản ròng hơn 53 tỷ đồng, trong khi Công ty Phú Đăng là hơn 20 tỷ đồng.

Dữ liệu lịch sử cũng chỉ ra rằng, bên cạnh Long An cũ, Công ty Phú Đăng còn "phủ sóng" mạnh mẽ tại các địa phương khác như Đồng Tháp (16 gói), Tây Ninh (13 gói), và TP HCM (20 gói). Việc tập trung trúng thầu dày đặc tại một số chủ đầu tư như Sở Giáo dục và Đào tạo Long An hay Ban Quản lý dự án Quận 10 cho thấy một mối quan hệ đối tác bền chặt, nhưng đồng thời cũng đặt ra nghi vấn về tính minh bạch khi các đối thủ khác thường xuyên trượt thầu vì những lỗi hồ sơ cơ bản.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3] Nâng cao trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư trong mua sắm công

