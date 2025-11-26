Nhã Phương vẫn tập gym dù bụng bầu đã lớn, netizen lo lắng đưa lời khuyên

Hà Nội

Giải trí

Ở tháng thứ 6 của thai kỳ, Nhã Phương vẫn chăm chỉ đến phòng tập, sử dụng tạ và khoe sắc vóc rạng rỡ.

Trầm Phương (Tổng hợp)
Mới đây, Nhã Phương gây chú ý với hình ảnh trong phòng gym. Theo đó, dù đang bầu bí ở tháng thứ 6 nhưng nữ diễn viên vẫn giữ thói quen tập gym khiến nhiều khán giản khá bất ngờ. Trong hình, bà xã Trường Giang diện trang phục giấu dáng có phom rộng, thoải mái màu đen. (Ảnh: Tổng hợp)
Nhã Phương lộ vẻ ngoài rạng rỡ, tràn đầy sức sống khiến người hâm mộ cũng an tâm hơn. Bởi lẽ cách đây ít tuần, người đẹp vào viện cấp cứu giữa đêm khi đang bầu lần 3. Trường Giang luôn bên túc trực và chăm sóc bà xã. (Ảnh: Tổng hợp)
Tuy nhiên, việc cô xuất hiện tại phòng tập khi đang nghi vấn ở những tháng đầu thai kỳ đã khiến không ít fan lo lắng. (Ảnh: IG @nhaphuong205)
Nhiều người cho rằng Nhã Phương nên cẩn trọng, tránh vận động mạnh vì giai đoạn này cơ thể nhạy cảm và dễ mệt. (Ảnh: FB Nabi Nhã Phương)
Dưới các bài đăng được chia sẻ, hàng loạt bình luận xuất hiện với sự quan tâm đặc biệt: "Bầu rồi tập tạ nguy hiểm lắm chị ơi, giữ sức khỏe cho mẹ và bé nhé", "Thấy vòng hai lớn rõ rồi, chắc tin vui thật rồi. Chị nhớ tập nhẹ thôi nha”, “Xinh nhưng sợ chị cố quá. Mang bầu lần 3 rồi thì nên ưu tiên nghỉ ngơi.” (Ảnh: FB Nabi Nhã Phương)
Tuy vậy, nhiều khán giả khác lại ủng hộ tinh thần thể thao của nữ diễn viên, cho rằng tập luyện đúng cách sẽ tốt cho cả mẹ lẫn bé, giúp tâm trạng thoải mái và chuẩn bị cho hành trình sinh nở thuận lợi hơn. (Ảnh: FB Nabi Nhã Phương)
Trước khi bầu bí, Nhã Phương cũng thường xuyên khoe clip chăm chỉ tập gym. Đây là thói quen được cô duy trì nhiều năm để giữ gìn vóc dáng. (Ảnh: FB Nabi Nhã Phương)
Thời gian này, người đẹp vẫn tập gym nhưng lựa chọn động tác nhẹ nhàng, phù hợp hơn. (Ảnh: FB Nabi Nhã Phương)
Nhã Phương từng chia sẻ rằng cô bị ám ảnh về cân nặng do tính chất công việc, dù nhiều người xem cô gầy. (Ảnh: FB Nabi Nhã Phương)
Cô giải thích rằng vì cô hoạt động trong ngành giải trí, nên một chút tăng cân nhỏ hơn bình thường cũng sẽ khiến cô trông rất mập khi lên hình. (Ảnh: FB Nabi Nhã Phương)
#Nhã Phương #bầu bí #tập gym #sức khỏe #sao Việt #mang thai

