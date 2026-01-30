Hà Nội

Giải trí

Người hâm mộ 'đứng ngồi không yên' trước ảnh đám cưới của rapper Phúc Du

Những bức ảnh đám cưới hiếm hoi của rapper Phúc Du khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều người hâm mộ khen ngợi nhan sắc dịu dàng, rạng rỡ của vợ nam rapper.

Mới đây, rapper Phúc Du tổ chức đám cưới riêng tư. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ không đăng tải hình ảnh hôn lễ. Tuy nhiên, một số khoảnh khắc đám cưới của Phúc Du vẫn bị rò rỉ. Ảnh: Fanpage Thế Giới Showbiz.
Trong ngày trọng đại, Phúc Du diện vest lịch lãm. Cô dâu ghi điểm với nhan sắc dịu dàng, trong trẻo, diện váy cưới tinh tế, nhẹ nhàng, tôn lên vẻ đẹp nền nã và rạng rỡ. Ảnh: Fanpage Thế Giới Showbiz.
Không phô trương, hôn lễ của Phúc Du được tổ chức gọn gàng với sự hiện diện của gia đình hai bên và những người bạn thân thiết, tạo nên bầu không khí gần gũi, thân mật nhưng đầy cảm xúc. Ảnh: Fanpage Đài Phát Thanh.
Nhiều bức ảnh cưới của vợ chồng Phúc Du được đặt trong hôn lễ. Ảnh: Fanpage Thế Giới Showbiz.
Một bức ảnh cưới mang không khí hoài niệm, ấm áp của Phúc Du được chụp trong không gian nội thất cổ điển với ánh đèn chùm vàng ấm làm điểm nhấn. Cặp đôi đứng cạnh nhau trong một khoảnh khắc tự nhiên, không tạo dáng cầu kỳ nhưng toát lên sự gắn bó và thân mật. Ảnh: Fanpage Thế Giới Showbiz.
Chú rể diện vest tối màu dáng cổ điển, phong thái điềm đạm, ánh nhìn nghiêng về cô dâu đầy dịu dàng. Vợ Phúc Du gây ấn tượng với chiếc váy đỏ, chất liệu mềm rủ, thiết kế kín đáo nhưng sang trọng, kết hợp cùng kiểu tóc gọn gàng và phụ kiện hoa cài nhẹ nhàng, tạo cảm giác vừa nền nã vừa cuốn hút. Ảnh: Fanpage Thế Giới Showbiz.
Trước thềm đám cưới, Phúc Du đăng tải hình ảnh bạn đời. Nam ca sĩ lần đầu tiết lộ, cả hai là bạn học trong 7 năm, trở thành người thương trong 7 năm. Giờ đây, cả hai trở thành bạn đời. Ảnh: FB Phúc Du.
Vợ chồng Phúc Du thân thiết ngay từ thời còn đi học. Ảnh: FB Phúc Du.
Phúc Du thoải mái chia sẻ về công việc nhưng hiếm khi trải lòng về chuyện tình cảm. Ảnh: FB Phúc Du.
Thu Cúc (tổng hợp)
