“Người đẹp Quảng Ninh” Trần Ngọc Bích diện áo dài khoe nhan sắc dịu dàng

Cộng đồng trẻ

“Người đẹp Quảng Ninh” Trần Ngọc Bích diện áo dài khoe nhan sắc dịu dàng

Xuất hiện trong bộ ảnh áo dài, Trần Ngọc Bích ghi điểm với vẻ đẹp nền nã, thanh lịch.

Thiên Anh
Trong loạt ảnh được thực hiện tại không gian mang hơi thở kiến trúc cổ điển, Trần Ngọc Bích lựa chọn áo dài gam vàng ấm, chất liệu gấm nhẹ, tôn lên nét quý phái.
Phom dáng áo dài truyền thống được xử lý tinh tế, giúp tổng thể của người đẹp Quảng Ninh trở nên mềm mại và sang trọng. Phụ kiện ngọc trai phối cùng giày cao gót tông xanh tạo điểm nhấn thời thượng nhưng không phá vỡ tinh thần thuần Việt của trang phục.
Nhan sắc của Ngọc Bích là điểm hút mắt lớn nhất. Gương mặt trái xoan, sống mũi thanh, đôi mắt sâu và làn da mịn màng mang đến vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm.
Kiểu tóc vấn thấp cài hoa nhỏ cùng lớp trang điểm trong trẻo càng làm nổi bật khí chất nền nã. Ở mỗi khung hình, người đẹp sinh năm 1994 toát lên thần thái tự tin, chững chạc—một vẻ đẹp trưởng thành, kín đáo nhưng cuốn hút.
Sinh ra và lớn lên tại Quảng Ninh, Trần Ngọc Bích (biệt danh Đô La) từng là cái tên gây chú ý trong giới sắc đẹp. Năm 2014, tại cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam, cô giành giải phụ Người đẹp hình thể.
Tuy nhiên, sự kiện “vứt danh hiệu” khi ném dải băng vào xe rác vì bất mãn với cách tổ chức và kết quả đã tạo nên một vụ việc gây chấn động dư luận thời điểm đó, khiến cái tên Trần Ngọc Bích được nhắc đến rộng rãi.
Sau ồn ào, Ngọc Bích vẫn tiếp tục theo đuổi con đường thời trang. Cô hoạt động với vai trò người mẫu ảnh, từng tham gia vòng sơ tuyển The Face Vietnam 2018, cho thấy nỗ lực bền bỉ và tinh thần không bỏ cuộc.
Thời gian gần đây, bên cạnh công việc người mẫu, Ngọc Bích tập trung nhiều hơn cho lĩnh vực kinh doanh thời trang—hướng đi giúp cô chủ động xây dựng hình ảnh và phát triển sự nghiệp theo cách riêng.
Về phong cách, Trần Ngọc Bích nổi tiếng với chiều cao ấn tượng và hình thể gợi cảm, từng được ví von với vẻ đẹp “thần Vệ Nữ”. Dù theo đuổi hình ảnh hiện đại, quyến rũ trong đời thường và các bộ ảnh thời trang, cô vẫn cho thấy sự linh hoạt khi trở về với áo dài truyền thống—nơi nét đẹp Việt được tôn vinh trọn vẹn.
Bộ ảnh áo dài lần này không chỉ là sự trở lại về mặt hình ảnh, mà còn thể hiện một Trần Ngọc Bích điềm tĩnh, chín chắn sau nhiều thăng trầm. Vẻ đẹp quý phái cùng câu chuyện nghề nghiệp nhiều dấu ấn tiếp tục giúp “người đẹp Quảng Ninh” giữ được sự quan tâm của công chúng.
Thiên Anh
#Người đẹp Quảng Ninh #Trần Ngọc Bích #Diện áo dài #Vẻ đẹp nền nã #Nét thanh lịch #quảng ninh

