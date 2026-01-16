Hà Nội

Bill Gates cảnh báo lạnh gáy về AI trong 20 năm tới

Số hóa

Bill Gates cảnh báo lạnh gáy về AI trong 20 năm tới

Bill Gates gọi AI là phát minh thay đổi xã hội lớn nhất lịch sử, nhưng cũng cảnh báo đây có thể trở thành mối đe dọa hàng đầu của nhân loại.

Thiên Trang (TH)
Trong lá thư thường niên mới nhất, Bill Gates khẳng định trí tuệ nhân tạo là công nghệ có sức tác động mạnh mẽ nhất mà con người từng tạo ra.
Theo ông, AI sẽ làm thay đổi xã hội ở quy mô chưa từng có trong vòng hai thập kỷ tới.
Tuy nhiên, Bill Gates chỉ ra hai rủi ro lớn nhất là AI bị kẻ xấu lợi dụng và gây xáo trộn nghiêm trọng thị trường lao động.
Ông cảnh báo các công cụ AI mã nguồn mở có thể bị sử dụng để thiết kế vũ khí sinh học, nguy hiểm hơn cả một đại dịch tự nhiên.
Bill Gates nhấn mạnh rằng nhân loại hiện vẫn chưa chuẩn bị đủ tốt để đối phó với những mặt trái của kỷ nguyên AI.
Bên cạnh rủi ro, ông vẫn lạc quan khi cho rằng AI có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ và giáo viên toàn cầu.
Đồng thời, công nghệ này cũng sẽ dần thay thế nhiều công việc tay chân trong sản xuất, xây dựng và dịch vụ.
Theo Bill Gates, thách thức lớn nhất không phải là AI mạnh đến đâu, mà là con người quản lý và sử dụng nó có đủ khôn ngoan hay không.
