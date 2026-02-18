Ngựa ngủ đứng hàng giờ không mệt, lý do khiến loài người choáng

Đặt lồng bắt cua, người dân Đà Nẵng phát hiện động vật quý hiếm
Khi ra đồng đặt lồng bắt cua, một người dân ở Đà Nẵng bất ngờ phát hiện một con tê tê bị mắc kẹt trong lồng. Đây là loài động vật quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ.
[INFOGRAPHIC] Thiên nga trắng đáng yêu, biểu tượng của lòng chung thủy
Thiên nga trắng là loài động vật khá phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng được nhiều người yêu thích và được xem là biểu tượng của lòng thủy chung.
Sinh vật nặng 40 tấn cơ thể chi chít sẹo, kiếm mồi độc lạ nhất hành tinh
Cá voi xám (Eschrichtius robustus) là một trong những loài động vật biển có ngoại hình đặc biệt cùng hành trình di cư dài và ấn tượng nhất thế giới.
Tập tính săn mồi độc nhất của loài chim có mỏ dị nhất thế giới
Bồ nông (họ Pelecanidae) là nhóm chim nước cỡ lớn nổi bật với chiếc mỏ khổng lồ, sống ở sông hồ, cửa biển và gắn với nhiều huyền thoại văn hóa.
Dự đoán ngày mới 19/2/2026 cho 12 con giáp: Thìn nhẫn nại
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thìn nhẫn nại, chỉnh sửa kế hoạch nhiều lần cho tới khi ưng ý và nỗ lực làm giàu.
Giống ngựa huyền thoại giúp Mông Cổ bá chủ thế giới
Trên những thảo nguyên mênh mông Á-Âu, giống ngựa Mông Cổ đã trở thành nền tảng sức mạnh giúp đế chế Mông Cổ chinh phục gần nửa thế giới.
Vận mệnh 12 con giáp năm Bính Ngọ, người nhiều cơ hội, kẻ thách thức bủa vây
Năm Bính Ngọ, những người thuộc các con giáp khác nhau sẽ gặp phải những cơ hội và thách thức khác nhau trong sự nghiệp, các mối quan hệ và tài chính.
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 19/2: Kim Ngưu thuận lợi, cầu được ước thấy
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 19/2, Kim Ngưu mọi sự hanh thông, muốn gì được nấy. Bọ Cạp đào hoa đi xuống, tình cảm có chút hư hao.
Bản sao gây sốc của Ngân Hà 'xuyên không' từ hàng tỉ năm trước
Một số đài thiên văn trên thế giới đã đi ngược về quá khứ (theo nghĩa đen) và chụp được bản sao đáng kinh ngạc của Ngân Hà.
Vì sao khoáng vật có hình dạng tinh thể kỳ lạ?
Từ những khối lập phương hoàn hảo đến hình sao gai góc, cấu trúc tinh thể của các khoáng vật phản ánh trật tự vi mô độc đáo của thế giới tự nhiên.
Tiết lộ sốc về loài khủng long nhỏ nhất từng tồn tại
Khi nhắc đến khủng long, người ta thường nghĩ tới những gã khổng lồ, nhưng thực tế từng tồn tại các loài khủng long nhỏ bé đến khó tin.
Khổ tận cam lai, 3 tuổi bật lên mạnh nhất năm 2026, càng giữa năm càng giàu
Sau thời gian thử thách, 3 con giáp này chuẩn bị đón nhận thành quả, mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ về tài chính và công danh từ giữa năm.
Ngựa ngủ đứng hàng giờ không mệt, lý do khiến loài người choáng
Trong tự nhiên hoang dã, khả năng ngủ khi đứng giúp ngựa vừa nghỉ ngơi vừa luôn sẵn sàng phản ứng trước kẻ săn mồi nguy hiểm.