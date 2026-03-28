Ngoài Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp nào bị chuyển hồ sơ sang công an?

Ngoài Bảo Tín Minh Châu, còn một loạt doanh nghiệp bị Ngân hàng Nhà nước chuyển hồ sơ sang công an điều tra.

Thiên Tuấn

Các đơn vị này bao gồm: Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ)...

bao-tin-1267.jpg

SJC vướng lùm xùm hóa đơn bán hàng

Tại Công ty SJC, đối với việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế, Công ty SJC vi phạm về lập hoặc thay thế và phát hành một số hóa đơn bán hàng nhưng không có mã của Cơ quan thuế; chưa thực hiện các thủ tục xử lý hóa đơn sai sót đối với một số hóa đơn; hạch toán khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho vào giá vốn hàng bán dẫn đến thiếu thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp, làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty; không ghi đầy đủ thông tin hoặc thông tin có thể chưa chính xác về số CMTND/CCCD của một số khách hàng trên Bảng kê 01/TNDN.

Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp, NHNN đã có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Công ty SJC sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Ngoài ra, Chánh Thanh tra NHNN đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty SJC về các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng và hoạt động phòng, chống rửa tiền với tổng số tiền phạt là 2,140 tỷ đồng.

PNJ vi phạm về thuế

Tại Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), kết quả xác minh cho thấy có dấu hiệu PNJ vi phạm quy định của pháp luật về thuế. Căn cứ quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước đã có Văn bản chuyển thông tin sang cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.

Công ty PNJ vi phạm về lập hóa đơn bán hàng không đúng thời điểm đối với một số hóa đơn; một số giao dịch thiếu thông tin hoặc có thể không phải thông tin số CMND/CCCD của khách hàng trên Bảng kê 01/TNDN;...

Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp, NHNN đã có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Công ty PNJ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Chánh Thanh tra NHNN đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty PNJ về các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng và hoạt động phòng, chống rửa tiền với tổng số tiền phạt là 1,340 tỷ đồng.

Mới đây, ngày 25/3, cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu tại số 29 Trần Nhân Tông (Hà Nội) bất ngờ tạm dừng giao dịch, đóng cửa. Nhiều cán bộ công an xuất hiện tại đây. Đại diện Công an phường Hai Bà Trưng cho biết cơ quan Công an TP Hà Nội thời điểm đó đang tiến hành kiểm tra, làm việc tại địa điểm này.

Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đang tiến hành làm việc tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu. Tuy nhiên, vị này chưa thông tin chi tiết về vụ việc.

Cùng ngày, công an liên tục mang các thùng tài liệu từ bên trong cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu ra ngoài.

Bài liên quan

Kinh doanh - Địa ốc

Loạt phát ngôn gây tranh cãi về phụ nữ của ông chủ Bảo Tín Minh Châu

Những quan điểm cá nhân về phụ nữ, hôn nhân của ông chủ Bảo Tín Minh Châu - Vũ Minh Châu nhiều lần gây tranh luận gay gắt.

Trong giới kinh doanh vàng tại Hà Nội, Vũ Minh Châu được biết đến là người xây dựng nên thương hiệu Bảo Tín Minh Châu – một trong những hệ thống kinh doanh vàng lớn ở miền Bắc. Tuy nhiên, bên cạnh hình ảnh doanh nhân thành đạt, ông cũng là nhân vật gây nhiều tranh cãi bởi những phát ngôn thẳng thắn, thậm chí bị cho là “lệch chuẩn” về phụ nữ.

Đáng chú ý, ông Châu từng gây chú ý trên mạng xã hội về quan điểm về những người phụ nữ. Tạp chí Giáo dục Việt Nam dẫn nội dung trong tập Luận của ông chủ "đế chế" vàng Bảo Tín Minh Châu: “Chăm, hiền là những đức tính quý báu nhất của người vợ. Phụ nữ đẹp thường không chăm, phụ nữ thông minh thường không hiền”; “Thiên nga mà tắm thương trường cũng trở thành gà chọi”...

Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Giá vàng ngày 24/3: Vàng miếng, vàng nhẫn 'rủ nhau' giảm mạnh

Giá vàng sụt giảm mạnh ở cả hai chiều ngày 24/3.

Giá vàng sụt giảm mạnh ở cả hai chiều ngày 24/3.

Giá vàng sụt giảm mạnh ở cả hai chiều ngày 24/3. Ảnh minh họa
Giá vàng sụt giảm mạnh ở cả hai chiều ngày 24/3. Ảnh minh họa
Xem chi tiết

